Щекин: принятие изменений Конституции станет свидетельством взросления белорусской нации

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие обновленной Конституции станет свидетельством взросления белорусской нации. Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Когда будет принята Конституция, это будет своеобразный диплом о взрослении нации", - сказал Николай Щекин.

По его мнению, то, как в Беларуси проводилась работа над конституционными изменениями и обсуждался в обществе проект обновленного Основного закона страны, стало единственным случаем в мире, когда "государство воспитывает общество в русле создания гражданского общества".

Николай Щекин подчеркнул, что в проекте Конституции выстраивается партнерство между государством и человеком, появляются зачатки гражданского общества. "Может быть, мы будем первые в мире, кто создаст условия зарождения гражданского общества, того самого, о котором так много говорится, пишется. Но его пока нигде в мире нет", - заявил социолог.

"Поверьте мне как философу и историку, как человеку, который знает изнутри систему госуправления в принципе: эта Конституция лет через 5-10 станет эталоном для многих стран в мире и будет образцом не просто для подражания, а для отстаивания личных и общественных интересов в партнерстве и достойной жизни человека".-0-