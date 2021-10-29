Щекин: продвижение военного контингента к границам Беларуси может иметь большие последствия для Запада

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продвижение наступательного военного контингента и инфраструктуры НАТО к границам Беларуси может иметь большие последствия для коллективного Запада. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Продвижение наступательного военного контингента и инфраструктуры НАТО к границам Беларуси может иметь большие последствия для коллективного Запада. Беларусь совместно с Россией в рамках Союзного государства готова в любое время укрепить военный контингент на западных рубежах в контексте своей обороны. Встречаясь с генеральным прокурором России, Президент, во-первых, подчеркнул важность совместного расследования дел о геноциде, и во-вторых, Александр Лукашенко как гарант конституционных основ белорусской государственности дал четкий сигнал Западу о необходимости одуматься и пересмотреть свои агрессивные действия, выходящие за рамки разумного, - отметил аналитик. - Более того, Александр Лукашенко предупредил коллективный Запад о неминуемом жестком реагировании на подобные выпады и необузданную военщину у границ Союзного государства. Союзный щит в состоянии себя обезопасить".

По словам Николая Щекина, любое неоправданное скопление военной группировки на границе Беларуси будет рассматриваться как акт агрессии и подготовки к нападению. "Бряцание оружием и военная бравада никогда не приводили к диалогу. Прикрываться миграционным кризисом и беженцами, выдвигая танки и солдат на передовую, точнее на границу с Беларусью, - это верх цинизма и напоминает провокационные действия гитлеровских молодчиков в период хрустального погрома и Мюнхенского сговора, - считает эксперт. - Милитаризация границы свидетельствует о желании коллективного Запада решить свои проблемы по лекалам гитлеровской Европы. Политический кризис Запада и неспособность решить созданные им же текущие проблемы ведет к жесткому противостоянию с Востоком".

Николай Щекин уверен, что миграционный кризис - это результат провальной политики коллективного Запада. "В большинстве своем гражданское общество Европы и в частности Польши, Литвы, Латвии в ужасе и панике от преступных действий своего руководства. К тому же надвигающийся энергетический коллапс и как следствие экономическая разруха в Украине создают в регионе обстановку катастрофическую с точки зрения геополитической безопасности. Параноидальные поступки и акции руководства НАТО, западных соседей создают прецедент в мировой политике и разрушают даже вероятностные надежды на дружбу наших народов. Надуманные предлоги для ввода санкций, третирование целых государств в конечном результате заводят коллективный Запад в цивилизационный капкан с последующей деморализацией и разложением так называемого европейского дома. Судя по количеству преступлений против человечности, совершенных Вашингтоном, европейскими чиновниками и руководителями западноевропейских стран, можно сказать, что одного Нюрнбергского судебного процесса будет недостаточно", - отметил Николай Щекин.

По мнению политолога, происходящее в Европе - это результат переписывания истории, надругательства над памятью и осквернения памятников, прославляющих великий подвиг наших дедов. "Наглядный пример Украины с героизацией нацистов и бандеровцев, последствиями пандемии, коррупцией, предательством своего народа, которая стала на путь самоуничтожения. В этой связи вопрос - ждать ли нам войны - переходит в практическую плоскость. Поэтому, уже независимо от количества существующих и разворачивающихся по периметру нашей страны военных баз и проводимых разведывательных мероприятий Беларусь продолжит отстаивать свое право на суверенитет и независимость, а также союзнические отношения с Россией", - подытожил Николай Щекин.-0-