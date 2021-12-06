Щекин: санкции - это месть Беларуси и лично Президенту за нежелание предавать Россию и суверенитет

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введенный пятый пакет санкций против Беларуси - это месть нашей стране и лично Президенту за нежелание предавать Россию, суверенитет нашей страны и принимать правила игры коллективного Запада. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Благодаря Президенту, его настойчивости и непреклонности, а также политической гибкости, развязанная против нас гибридная миграционная война Западом проиграна. Понятно, теперь следует ожидать новый этап давления и шантажа. Сейчас коллективный Запад предпримет все меры для удушения Беларуси. Польша судорожно ищет сильного европейского союзника с целью заключения "нового мюнхенского сговора", определив для себя место руководителя нацистского европейского дома. Прибалтика, как и Украина, не могут играть сколь-нибудь самостоятельную роль, являясь сателлитами самой Польши, - считает Николай Щекин. - Президент Беларуси для Европы оказался крепким и независимым лидером. Уже очевидно, что цель польского руководства в отношении Беларуси - свергнуть Президента любой ценой, посредством различных интеракций вплоть до привлечения стратегических вооружений НАТО".

Аналитик считает, что США и Великобритания заинтересованы в возрождении нацистской и националистической идеологии в Европе с последующим приходом к власти ультраправых сил, финансируемых Вашингтоном и Лондоном. "Более того, спровоцировав энергетический кризис и, как результат, банкротство десятков энергокомпаний по всей Европе, США добились резкого сокращения инвестиций в экономику стран ЕС, тем самым создав условия для роста инфляции и экономического коллапса. Европа оказалась заложником собственных амбиций и политической неразборчивости. Таким образом, стратегия очевидна: разобщенная и расколотая Европа с социально-экономическими проблемами, которая бы впоследствии стала "закредитованным донором" американской экономики, - отметил политолог. - Это своего рода план "Маршала-Байдена" по формированию новой мировой экономической модели. В этой связи реализация экономических программ Союзного государства и подписанная Президентом Директива №9 "О развитии двухсторонних отношений Республики Беларусь и Китайской Народной республики" в сложившейся ситуации - единственно правильный тактико-стратегический путь сохранения суверенитета, экономической и военно-политической безопасности".

Николай Щекин полагает, что от предстоящих 7 декабря onlinе-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена многие ожидают временного компромисса. "Но в преддверии демократического саммита с сожалением надо признать, что Украина выбрала воинствующую риторику и деструктивный курс в отношении Беларуси. "Националистический угар" Украины, о котором в своем интервью агентству "Россия сегодня" говорил Александр Лукашенко, стал серьезной опасностью для региональной стабильности и остро поставил вопрос о существовании украинской государственности, - подчеркнул эксперт. - Является ли нарушение воздушной границы 4 декабря в районе пункта пропуска "Новая Рудня" военным вертолетом Ми-8 началом диверсионной войны, время покажет. Готова ли Польша и Украина развязать военный конфликт? Безвыходная ситуация, в которую они себя загнали, оставляет им мало вариантов. Первый - развязать при помощи Вашингтона и Лондона на территории Украины очередную фазу гражданской войны с привлечением военных специалистов и вооружения западных стран. Второй - в течение продолжительного времени держать военную многотысячную группировку на польско-белорусской границе с продвижением и установлением военной инфраструктуры НАТО, с попытками приграничных столкновений и провокаций. Третья - с учетом военного напряжения продолжать гибридную войну с Беларусью на психологическое и экономическое изматывание и удушение".

В любом случае, убежден Николай Щекин, по итогам демократического саммита Беларусь и Россия будут объявлены врагами. "И начнется уже широкомасштабная, многоуровневая, официально узаконенная Западом холодная война - по международным правилам преступная, с привлечением всевозможных сателлитов для идеологической травли белорусского и русского народов. В этой связи, в том числе и в канун референдума, такие факторы, как исполнительская и трудовая дисциплина, инициативность всех ветвей власти, решение бытовых проблем граждан на местном уровне, - главный принцип общественной и национальной безопасности. Усиление борьбы с пятой колонной, комплекс мер по зачищению соцсетей с последующим привлечением к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни, оскорбления, подстрекательство к противоправным деяниям и наступательная информационная и идеологическая политика должны стать на ближайшую перспективу действенным механизмом по сохранению мира и стабильности", - резюмировал аналитик.-0-