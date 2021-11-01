Щекин: Союзное государство для всего мира стало геополитическим феноменом в своей успешности

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство Беларуси и России для всей мировой общественности стало геополитическим феноменом в своей успешности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Последние события в странах коллективного Запада, НАТО и Украине показывают несостоятельность этих гибридных образований и по своей сути квазигосударств в проведении своей независимой политики и отстаивании национальных интересов. Гипертрофированное представление своей роли и своего места в мире привели их к политическому, социально-экономическому и моральному банкротству. Заседание G20 подтверждает наличие множества проблем и нежелание у большинства его участников решать их сообща. Протекционизм, недобросовестная конкуренция, навязывание своих интересов другим вынуждают многих думать о заключении таких союзов государств, которые бы отвечали современным требованиям и не нарушали суверенность стран. Даже то, что Беларусь по всем направлениям и во всех сферах деятельности стала политически и экономически сильнее, структурно-функционально эффективнее, уже является раздражительным фактором для "партнеров", - отметил эксперт.

По его словам, в этой связи Союзное государство для всей мировой общественности стало геополитическим феноменом в своей успешности, результативности, социальной ориентированности и равноправии обеих сторон.

"Ярким доказательством состоятельности Союзного государства является нервозное отношение коллективного Запада, граничащее с абсурдностью в принимаемых решениях. Расширение инфраструктуры НАТО, санкционное давление и шантаж, постоянные попытки внести раскол в общество как Беларуси, так и России свидетельствуют о патологической боязни укрепления союза. Некоторая интеллектуальная ограниченность и фобии политических элит западноевропейских стран не позволяют им рационально осознать пагубность своих действий и катастрофические последствия для граждан Запада", - сказал Николай Щекин.

Он убежден, что 4 ноября состоится, пожалуй, одно из самых интригующих для мирового сообщества и особенно для Запада заседаний Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси. "Более того, масштаб решений, которые будут приняты 4 ноября, нам еще предстоит исторически осмыслить, а оценивать будут будущие поколения. Все домыслы беглых врагов и некоторых политических элит соседних государств относительно нежизнеспособности Союзного государства всего лишь подчеркивают непрофессионализм и отсутствие какого-либо критического мышления у них. Уверен, что в современных условиях геополитической неопределенности заседание Высшего госсовета станет сильным тактическим шагом и стратегически успешным проектом мирового значения, - отметил аналитик. - Успешные отношения Беларуси и России в рамках Союзного государства, с одной стороны, подтвердили незыблемость в выполнении намеченных задач, с другой - бессилие оппонентов в целенаправленном торпедировании дружественных отношений двух стран. По сути, заседание Госсовета и его решения - универсальная возможность Беларуси осуществить амбициозные планы с учетом объективных реалий".

Николай Щекин подчеркнул, что настойчивость и целеустремленность Александра Лукашенко в вопросах развития Союзного государства оправдали ожидания миллионов граждан Беларуси и России. "В целом Беларусь одна из немногих стран в мире, которая не отступила от своих принципов и национальных интересов и смогла реализовать долгосрочный геостратегический проект века. Конечно, предстоит еще многое сделать. Но самое важное, что фундаментальные основы заложены и уже начали работать. Сегодня главное - решать насущные проблемы граждан. В формате Союзного государства Беларусь уже смогла отстоять свою независимость и определить экономическую перспективу", - резюмировал политолог.-0-