Щекин: трансформация партийной системы должна проходить только в национальных интересах

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансформация партийной системы должна проходить только в интересах Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

Он напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании Президент акцентировал внимание на необходимости рационального размышления над вопросами партийного переформатирования и изменений общественного развития.

"Те споры, которые сейчас ведутся внутри экспертного сообщества, обрели свою проекцию - идейно-политическую борьбу и открытый публичный политический процесс. Речь идет как минимум о нескольких форматах формирования партийной системы в стране: многопартийности или по крайне мере двухпартийности, нескольких системных партий. В этой связи одновременно требуется пристальное внимание к государственно-общественным объединениям, - отметил аналитик. - Будем откровенны, современная партийная структура слабо отражает реальную жизнь людей и мало востребована в вопросах экономической политики. И здесь вопросы возникают к самим партиям и их лидерам. Более того, высказанные Президентом опасения относительно рисков я полностью разделяю. Партии не должны стать фактором для достижения узкопартийных интересов и источником собственной наживы, тем более механизмом вмешательства извне. Уже ни для кого не секрет, что практически во всех странах мира партии стали инструментом лоббирования интересов финансовых и банковских элит, прикрытием коррупционных схем и сращивания с криминальными кругами из IT-сферы и частных компаний по продвижению интересов транснациональных корпораций".

Николай Щекин считает, что речь должна идти о горизонтальности власти и ее укреплении. В целом все прорывные решения в государственно-социальных проектах не могут быть реализованы без участия общественных организаций.

"Государственно-общественные организации, такие как "Белая Русь", общество "Знание" и ряд других в обязательном порядке должны присутствовать в социальных процессах, так как они работают напрямую от народа и с народом, чувствуя, что нужно конкретному человеку, и имеют возможность контролировать реализацию решений государства. Если говорить о преобразовании "Белой Руси" в партию, то думаю, что для этого должны естественным образом созреть как условия, так и культура партийного строительства - с четким пониманием целей и задач на ближайшую перспективу. Создание партии ради партии или в угоду временным интересам может негативно отразиться в целом на развитии Беларуси. Проводить в этой связи аналогии с другими странами непродуктивно, - подчеркнул эксперт. - Все политические партии Беларуси должны выступать с патриотических позиций и с основной целью - благополучие и развитие страны. Предполагаемая трансформация "Белой Руси" в партию не простой процесс, и, на мой взгляд, он должен отвечать следующим задачам. Первая - привести в движение управленческие социальные лифты; вторая - партия может стать площадкой для отработки системы формирования новой управленческой элиты; третья - новая партия должна стать промежуточным звеном в цепи отбора и подготовки управленцев новой генерации в среде молодежи и формирования всего управленческого корпуса страны; четвертая - создание на базе партии хорошей экспертной базы по подготовке практических решений в сфере государственного строительства. Трансформация политической системы касается разработки законов, способствующих реализации поправок в Конституцию, которая должна зафиксировать формировавшиеся в стране последние несколько десятилетий ценности".-0-