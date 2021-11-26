Щекин: в основе проекта Конституции - народовластие, без которого немыслима демократия как таковая

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основным принципом проекта Конституции станет народовластие, то есть то, без чего немыслима демократия как таковая. Это заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя прошедшее накануне заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.

"Проект Основного закона приобретает народное лицо. Надо понимать, что проделана колоссальная работа специалистами, экспертами, учеными с учетом предложений граждан. Президент отметил главную особенность нововведений - "изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия". Институализация народовластия - это национально-историческая формула развития демократической Беларуси, - уверен Николай Щекин. - Итог - основным принципом проекта Конституции станет народовластие, то есть то, без чего немыслима демократия как таковая, и то, что является самой большой опасностью для беглых-предателей и коллаборационистов. Конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания - это стратегия и жизнеспособность государства, его социальная иммунная система безопасности. Думаю, что последние события в нашей стране убедили белорусский народ, что свои ценности и принципы ближе к сердцу".

По словам эксперта, предстоит еще много работы - изучение, обсуждение, осмысление и главное - осознание востребованности обновленного основополагающего документа в современных условиях. "Исторические традиции, единое прочтение ценностей и принципов жизни белорусским народом, четкое представление и видение перспектив, общественная и национальная безопасность, устойчивость и открытость системы государственного управления, понятные для всех критерии внутренней и внешней политики, социальная справедливость и гражданская ответственность - неизменные постулаты, скрепы проекта Конституции. В проекте заложен баланс взаимодействия общества и государства, гибкость в принятии решений в соответствии с вызовами, пропорциональное распределение полномочий. Наделение определенными функциями ВНС не позволит разбалансировать механизм управления страной и ставит преграду авантюристам, пытающимся дорваться до власти", - подчеркнул Николай Щекин.

Он убежден, что сегодня то время, когда действительно голос каждого важен и в обсуждении, и в голосовании. "Белорусское общество должно быть готовым к серьезной политической, информационно-психологической схватке с проплаченными предателями и провокационными (не обезличенными) действиями ряда политтехнологических кругов и спецслужб западноевропейских стран. Нам предстоит тяжелая борьба с коллективным Западом за право провести референдум, принять свою национальную Конституцию и сохранить белорусскую государственность, - сказал он. - Именно сейчас важно, чтобы в любой сфере была стабильность, дисциплина и ответственность. Каждый на рабочем месте, выполняя в полном объеме свои обязанности, автоматически уменьшает общественные риски и сохраняет уверенность в будущее. Любая бытовая проблема граждан должна решаться, тем самым не давая возможности противникам сделать свой пиар и превратить ее в политическую возможность".

Аналитик считает, что проект Конституции закладывает достойный исторический урок белорусскому обществу и создает новую, в чем-то уникальную философско-правовую, историко-культурную традицию. "Впереди проведение социологических опросов, комментарии, прогнозы, но по факту движение вперед есть и результат не заставит себя ждать. Президент запустил механизм обновления общества и государства и одновременно взросления нации, что уже никто не сможет в принципе оспорить и остановить", - резюмировал Николай Щекин. -0-