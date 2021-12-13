Щекин: выдержка Президента позволяет сохранять региональный мир и стабильность

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдержка Президента Александра Лукашенко до сих пор позволяет сохранять региональный мир и стабильность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам Беларуси. Десятки тысяч вооруженных солдат НАТО являются геополитическим вызовом Союзному государству. Любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям ее инициаторов. В интервью TRT Александр Лукашенко рассказал о том, что может ожидать от наглости и безнаказанности коллективного Запада. Благодаря США Польша, Прибалтика и Украина стали самыми опасными террористическими государствами в мире. Происходящее в этих странах - возрождение нацизма, политические репрессии, санкции против своих граждан, проведение политики расизма и сегрегации - беспокоит весь мир, - считает аналитик. - Уже очевидно, что граждане этих стран боятся не белорусской или русской военной угрозы, а собственных политических преступных режимов. Поэтому идет полномасштабное запугивание гражданского общества Европейского союза и изъятие у людей прав и свобод. Лицемерие и стратегические планы коллективного Запада по удушению Беларуси и Союзного государства развязывают преступным режимам данных государств руки".

По словам Николая Щекина, Александр Лукашенко - человек геостратегии, поэтому он понимает все последствия безумной политики Запада и предпринимает все усилия для сохранения суверенитета Беларуси и снижения градуса напряженности в Восточной Европе.

"Надо осознавать, что проигранная война нервов всегда ведет к реальной войне межу народами и государствами. В этой связи выдержка главы государства до сих пор позволяет сохранять региональный мир и стабильность, - сказал эксперт. - А Евросоюзу хотелось бы порекомендовать заняться правами и свободами своих граждан во времена объявления локдауна и не забывать, что Беларусь является независимой страной и не нуждается в советах по вопросам укрепления своего суверенитета. В Год народного единства и в преддверии всенародного обсуждения проекта Конституции устойчивость системы государственного управления, эффективная государственная кадровая политика, наступательная информационно-идеологическая политика в сложившейся геополитической ситуации и условиях гибридной войны должны стать гарантией мира и защиты прав граждан Беларуси". -0-