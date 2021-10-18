Щекин: "западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Белорусскому народу надо осознавать, что все успехи Беларуси международным сообществом воспринимаются неоднозначно. Достижения нашей страны коллективным Западом трактуются негативно и воспринимаются агрессивно. Беларусь научилась за годы своей независимости не только отстаивать суверенитет, но главное - учиться на чужих ошибках. Время показало, что любая общественная модель или социальный процесс, идеологическое обоснование или ценностные ориентиры, навязанные со стороны, всегда действуют необратимо разрушительно для народа, его истории и будущего. Под благовидными лозунгами происходит процесс колонизации наций с последующим их цивилизационным и культурным перекодированием. С сожалением приходиться констатировать, что наши ближайшие соседи - Литва, Польша, Латвия, Украина - попали в плен собственных иллюзий и снобизма своих политических элит", - считает Николай Щекин.

По его словам, демократия в Украине выродилась в диктатуру мелких лавочников. "Украина стала "успешным" военно-политическим, психологическим полигоном отработки новых гибридных методов. Коррупция, русофобия, паралич государственной власти и ее некомпетентность, церковный раскол, развал экономики, безнаказанные убийства депутатов, журналистов, общественных деятелей превратили Украину в очередного сателлита США, колонию коллективного Запада. Возрождение нацизма в Украине стало самой большой трагедией для всего славянского мира. При попустительстве властей и молчаливом согласии, а также финансовой поддержке коллективного Запада Украина оказалась в состоянии гражданской войны и стала дестабилизирующим фактором в системе региональной безопасности, - уверен эксперт. - Оказавшись под внешним управлением, Украина не может проводить самостоятельную независимую политику, что сказалось в том числе и на отношениях с Беларусью. Война идеологий привела к экспортированию чуждых ценностей в украинское общество. Братский украинский народ стал жертвой политических авантюристов и внутренних предателей. Прошедший марш фашиствующих радикалов 14 октября в Киеве о многом говорит. Стыдно среди них видеть коллаборационистов-предателей из Беларуси".

Николай Щекин отметил, что Александр Лукашенко всегда непреклонно следовал в отношениях родной Украины в формате диалога и конструктивного взаимодействия во всех сферах, оказывая всестороннюю помощь, зачастую не обращая внимания на критику со стороны. "Более того, Беларусь на всех уровнях международных отношений с пониманием относилась к ее позиции. Достаточно вспомнить уникальную ситуацию по не просто предоставлению места для встречи глав государств "нормандской четверки", но и созданию всех геополитических и региональных условий в продвижении мира в Украине. Президент первый в мире предложил принципиально новый и действенный формат урегулирования конфликта и безупречную репутацию нашей страны ради мира, рассчитывая на порядочность всех сторон. Это был шаг со стороны Александра Лукашенко мужественный, политически зрелый и достойный национального лидера", - подчеркнул Николай Щекин.

По его словам, белорусские граждане должны понять, что сейчас действия Президента направлены на противодействие деструктивной работе Запада, где координирующую роль играют США. "Нам нельзя повторить ошибки Украины. В этой связи считаю, что принятое постановление Совмина №575 "О мерах против экстремизма и реабилитации нацизма" является фундаментальным фактором в противостоянии этому злу. Суверенность и независимость Беларуси - самое высокое и главное достояние белорусов. Именно поэтому предпринимаемые меры по пресечению экстремизма и героизации нацизма жизненно важные. "Западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси. Каждый из нас должен нести ответственность перед страной и судьбой будущих поколений. Беларуси повезло с национальным лидером - главой государства, и теперь этот факт начинают многие в мире осознавать", - резюмировал Николай Щекин.-0-