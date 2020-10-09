Счета по новой программе "Семейный капитал" открыли более 7,5 тыс. многодетных семей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего на 1 октября для многодетных семей открыто 89 644 депозитных счета "Семейный капитал", из которых 7505 - по программе 2020-2024 годов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 139 депозитных счетов на сумму $821,39 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 7505 депозитных счетов на сумму Br168,863 млн. В новой пятилетке размер семейного капитала составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

"На 1 октября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 23 908 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 21 608 (90%), получение образования - 1384 (6%), получение медицинских услуг - 916 (4%) заявлений. Принято 22 196 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда. Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 4955, следом идут Минская область - 3593, Гомельская - 3545, Минск - 2985, Гродненская - 2659 и Могилевская - 2263. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 2196.-0-