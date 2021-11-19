Щеткина о ситуации на границе: это просто преступление века со стороны коллективного Запада

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это просто преступление века со стороны коллективного Запада, заявила сегодня журналистам руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это просто преступление века со стороны коллективного Запада и Польши", - сказала Марианна Щеткина.

По ее словам, любые действия Беларуси и России всегда будут оцениваться с позиции, максимально выгодной странам Запада. "Что бы ни случилось и что бы мы ни делали, мы видим даже не двойные стандарты, даже не наглые какие-то подходы. Мы с вами просто очевидцы событий, которые говорят сами за себя. Понятия справедливость, солидарность - они плавающие для них", - отметила руководитель представительства.-0-