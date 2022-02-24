Щеткина: санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:00 Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8 Общество
20:55 Представитель Белорусского союза женщин: главное - это единство Общество
20:47 В Витебске пешеход попала под колеса легковушки Происшествия
20:38 Головченко: товарооборот Беларуси и Казахстана в 2021 году впервые превысил $1 млрд Экономика
20:32 Наблюдатель: важно было лично убедиться в прозрачности процесса голосования Регионы
20:24 Шило: институт наставничества в медучреждениях получит новый виток развития Общество
20:18 Щеткина: санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей Общество
20:10 За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07% Общество
20:03 Более 3 тыс. медиков оздоровились за год с поддержкой отраслевого профсоюза Общество
20:00 На плановой основе в ВС Беларуси в 2022 году призовут до 150 офицеров запаса Президент
19:56 Наблюдатель от БРСМ о досрочном голосовании в Витебске: не ожидала такой активности в первые дни Регионы
19:50 Отраслевой профсоюз выделил за год 181 организации здравоохранения помощь на Br640 тыс. Общество
19:46 "Они не должны исчезнуть": выставка ко Всемирному дню дикой природы открылась в Минске Афиша
19:35 В Белорусско-Российском университете пройдет третий этап Кубка по образовательной робототехнике Общество
19:25 В результате ДТП в Белыничском районе погибла водитель легковушки Происшествия
19:23 Захарова заявила о возможности контактов дипломатов России и Украины, вопрос лишь в желании украинской стороны В мире
19:21 Янчевский: Орша является важным центром IT-образования Парка высоких технологий Технологии
19:13 Каранкевич: участие в голосовании - гражданский долг каждого из нас Общество
19:04 Матч квалификации ЧМ по баскетболу Беларусь-Великобритания перенесен Спорт
19:00 Шанс стать известным автором: Мининформ продолжит конкурс LitUp Общество
18:57 ЦИК: третий день досрочного голосования демонстрирует высокий интерес граждан к референдуму Общество
18:57 ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске Регионы
18:56 Тяжелые производственные травмы в здравоохранении за год получили на 73% работников меньше Общество
18:52 Доцент БГМУ: востребованность ядерной медицины очевидна Общество
18:41 Шило: число краткосрочных контрактов в здравоохранении за год снизилось Общество
18:41 В 2022 году в Минской области планируется построить 1 млн кв.м жилья Регионы
18:38 Новая лапароскопическая операционная открыта в Браславской ЦРБ Регионы
18:36 Сергеенко: уверен, что референдум пройдет в спокойной конструктивной обстановке Общество
18:33 Вынести СОП из избы: как статус "социально опасное положение" помог одной семье изменить жизнь к лучшему Общество
18:31 В ЕЭК ООН отметили динамику развития сотрудничества с Беларусью в сферах торговли и инноваций Экономика
Все новости
Все новости
Общество
24 февраля 2022, 20:18

Щеткина: санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей

Марианна Щеткина. Фото из архива
Марианна Щеткина. Фото из архива
Новости темы "Год исторической памяти"
Субботин: защита Родины записана в генетическом коде белорусов
Караник: восстановление мемориалов ВОВ обеспечит сохранение исторической памяти

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей. Такую точку зрения высказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, выступая в режиме онлайн на 27-й Международной женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге", передает корреспондент БЕЛТА.

"2022 год в Беларуси - Год исторической памяти, - сказала Марианна Щеткина. - Те, кто знает историю, помнит о потерях в Великой Отечественной войне, а в Беларуси погиб каждый третий, и нет такой семьи, которой не коснулась бы трагедия, сделают все для того, чтобы были мир и согласие".

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске сказала: "Гибридная война может коснуться каждого государства. Мы в Беларуси пережили в 2020 году самую сильную атаку на государственность в истории независимой Беларуси. Жили стабильно и подумать не могли, что столкнемся с агрессией, оскорблением государственных символов, масштабной гибридной войной, потоками лжи, буллинга, угроз. В каждом государстве есть предатели, и практика показала, что остановить их может только сила и неотвратимость наказания. Беларусь выстояла благодаря тому, что силовые структуры и патриотические силы сплотились вокруг лидера страны, Президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы поддерживаем политический курс страны и гордимся Президентом".

Марианна Щеткина также обратила внимание: "На протяжении последнего десятилетия коллективный Запад предпринимал активные попытки по дестабилизации Беларуси с формированием из нас так называемой белой зоны, разделяющей Запад и Восток. Эти планы провалились, и поэтому Беларусь подвергается беспрецедентному информационному, политическому и экономическому давлению".

По ее словам, суть санкционных пакетов - ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей. "Провалились и планы по выведению Беларуси из стратегического партнерства с Россией, которое только укрепилось. Приняты комплексные союзные программы по стратегическим направлениям деятельности, активизировалось сотрудничество в гуманитарной сфере. Мы активно сотрудничаем не только в рамках Союзного государства, но и всего евразийского пространства", - сказала представитель Белорусского союза женщин.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
санкции Щеткина
Новости рубрики Общество
Фото из архива Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8
Марианна Щеткина. Фото БСЖ Представитель Белорусского союза женщин: главное - это единство
Фото из архива Шило: институт наставничества в медучреждениях получит новый виток развития
За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%
Фото из архива Более 3 тыс. медиков оздоровились за год с поддержкой отраслевого профсоюза
Фото из архива Отраслевой профсоюз выделил за год 181 организации здравоохранения помощь на Br640 тыс.
Главное
Лукашенко о ситуации в Украине: надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни
Головченко принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
Сергеенко: уверен, что референдум пройдет в спокойной конструктивной обстановке
"Счастливые жильцы "Стокгольма" получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!"
Топ-новости
Лукашенко заявил об отсутствии для Беларуси какой-либо угрозы
Лукашенко: белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе
Головченко: Беларусь заинтересована в поставках пассажирской и сельхозтехники в Кыргызстан
МИД: в Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация
Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8
ЦИК: третий день досрочного голосования демонстрирует высокий интерес граждан к референдуму
Министр обороны Беларуси: на южном направлении госграницы задачи выполняются в режиме мирного времени
Янчевский: Орша является важным центром IT-образования Парка высоких технологий
Глава Миссии наблюдателей от СНГ встретился с Кочановой
Премьер-министры ЕАЭС одобрили проект "Евразийский агроэкспресс" по ускоренной доставке продовольствия
Шанс стать известным автором: Мининформ продолжит конкурс LitUp
Пиневич: строительство медицинских учреждений - важный элемент борьбы с COVID-19
Перцов о референдуме: белорусам небезразлично, по какому закону предстоит жить в ближайшие годы
Карпенко: референдум проходит в штатном режиме, проблемных вопросов нет
Минобороны: сообщение об участии ВС Беларуси в военной операции в Донбассе - фейк
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.