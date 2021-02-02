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Общество
02 февраля 2021, 21:20

Сделать детсады доступнее и повысить качество учебы в вузах - программа по образованию до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива
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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года №57, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Государственная программа "Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 годы включает 11 подпрограмм. Они касаются дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального, высшего образования. Отдельные подпрограммы посвящены научно-ориентированному образованию, дополнительному образованию взрослых, детей и молодежи, подготовке кадров для ядерной энергетики, молодежной политике, обеспечению функционирования системы образования.

"Принципиальными преобразованиями к 2025 году в системе образования станут непрерывное формирование умений, совершенствование современных навыков и компетенций, востребованных рынком труда на протяжении жизни, развитие функциональной грамотности и технического творчества обучающихся", - отмечается в госпрограмме.

Основным результатом реализации госпрограммы на среднесрочную перспективу будет повышение эффективности устойчивой и общедоступной качественной образовательной среды.

Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития (индексу уровня образования) должна занимать не ниже 30-го места. Доля молодежи, которая учится, работает и приобретает профессиональные навыки, в 2025 году ожидается на уровне не менее 94% от населения в возрасте от 15 до 24 лет.

Одной из задач госпрограммы станет создание условий для обеспечения доступности и качества дошкольного образования. Доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование, в 2025 году должна вырасти до 85%.

В госпрограмме отмечается, что в настоящее время на уровне дошкольного образования остается нерешенным ряд проблем. В частности, нуждаются в определении в детсад по месту жительства (не предоставлено место при первом обращении в местные исполнительные и распорядительные органы) около 6,3 тыс. детей дошкольного возраста, в том числе в Брестской области - 1,3 тыс. детей, в Минской области - около 5 тыс. детей. Более чем на 40% превышена наполняемость в 218 учреждениях дошкольного образования (5,7% от общего количества). Кроме того, нужны дальнейшая модернизация и обновление материально-технической базы. Только в 569 учреждениях (14,9%) есть бассейны, менее половины учреждений (47,9%) оснащены системами видеонаблюдения, на все учреждения приходится 146 компьютерных классов и 245 интерактивных досок.

Будут создаваться условия для повышения качества и конкурентоспособности высшего образования, его совершенствования в соответствии с требованиями национального рынка труда и мировыми тенденциями экономического и научно-технического развития. Ожидается, что экспорт услуг в области высшего образования увеличится к 2025 году на 5%.

Финансовое обеспечение реализации госпрограммы составляет более Br49,1 млрд. Финансирование госпрограммы будет ежегодно уточняться в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и решениями местных Советов депутатов.-0-

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