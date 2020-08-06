Секретарь ЦК БРСМ: делаю свой выбор в пользу стабильности и безопасности

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня важен голос каждого. Я проголосовала досрочно и сделала свой выбор за независимую, стабильную, безопасную страну, заявила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"Посмотрев в прямом эфире Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, я была сильно воодушевлена тем, с каким трепетом и теплом белорусский лидер говорил о Беларуси и о каждом ее жителе. Это меня действительно очень тронуло. Тем более, с какой заботой и любовью Президент относится к молодежи. И я горжусь тем, что живу в Беларуси. Я в ней выросла, получила здесь достойное образование, могу самореализоваться, творить, работать, ращу дочь. Поэтому я проголосовала досрочно и сделала свой выбор за независимую, стабильную, безопасную страну - за нашу любимую Беларусь. Считаю, что сегодня важен голос каждого", - сказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, в стране много сделано для развития молодежи, поддерживаются молодые и многодетные семьи. "Если у тебя есть цель, если ты знаешь, чего хочешь достигнуть, то в нашей стране для этого созданы все условия. Но главное - это, конечно, работать, работать и работать", - отметила секретарь ЦК БРСМ. -0-