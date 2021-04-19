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19 апреля 2021, 09:00

Секреты воспитания и содержания домашних питомцев раскроют на pet-friendly выставке "МирЗоо"

С 23 по 25 апреля в столичном Футбольном манеже пройдет международная выставка зоотоваров и услуг "МирЗоо". Это уникальная площадка, где каждый владелец домашнего животного найдет для себя что-то полезное и интересное. Что важно: выставка – pet-friendly, и посетить ее можно со своим питомцем!

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА ВЫСТАВКА?

На выставке "МирЗоо" можно познакомиться с широким ассортиментом товаров и услуг от самых активных игроков рынка зооиндустрии, получить консультации от экспертов по питанию, кинологов, грумеров, ветеринаров и других специалистов. Кроме того, у посетителей будет уникальная возможность обрести нового члена семьи.

Незабываемые впечатления подарят интерактивные площадки и яркие шоу. На протяжении всех трех дней гости смогут принять участие в дегустациях, акциях, других активностях и получить приятные бонусы от ведущих производителей и поставщиков зоотоваров и услуг. Запланированы показательные выступления от кинологов. Кроме того, знакомство на выставке еще и с редкими породами котов подарит приятные эмоции.

НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ – СВОЯ ПРОГРАММА!

· Игра "Счастливый случай" на призы от компании "Ветторгпартнер"

· СММ­-активность на фотозоне компании "Ветторгпартнер" с призами от брендов компании

· Конкурс "Что умеет мой питомец" с призами от бренда игрушек и аксессуаров Beeztees

· Конкурс "Полоса препятствий" с призами от производителя итальянских кормов UNICA

· Викторина для ветеринарных врачей

· Детская викторина с призами от компании "Ветторгпартнер"

· Аквагрим для детей

· Фигурки животных из шариков для детей

Подробная программа выставки здесь.

Интересуют вопросы ухода, воспитания и модных тенденций?

Для вас – ПЛОЩАДКА "ГРУМИНГ"!

В течение трех дней опытные специалисты (грумеры, кинологи и не только) раскроют секреты ухода, содержания и воспитания домашних животных. Владельцы-новички могут посетить семинары "Бэби дог с пеленок", которые ответят на все вопросы о здоровье и воспитании малыша на первых этапах жизни.

Для тех, кто следит за трендами в мире моды, проведут показ мод, а в шоу-руме предложат одежду для питомцев по ценам производителя. Также в программе – интерактивные семинары, конкурсы грумеров "Породный груминг", "Салонный груминг", "Фестиваль креативного груминга", конкурсы, розыгрыши и многое другое.

Хотите видеть своего любимца бодрым и здоровым?

Повышайте свою грамотность и приходите на "ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРИИ"!

24 апреля, в Международный день ветеринарного врача, в рамках выставки пройдет "День ветеринарии" будут работать секции для ветеринарных специалистов и владельцев домашних питомцев.

В течение дня на открытой площадке в режиме нон-стоп состоятся бесплатные лекции, консультации и мастер-классы от практикующих ветеринарных врачей. Спикеры в доступной форме расскажут гостям выставки о профилактике и лечении заболеваний домашних животных.

Блок для специалистов объединит экспертов в области ветеринарии, которые поделятся своими знаниями и опытом с профессиональным сообществом, обсудят актуальные практические и теоретические вопросы ветеринарной медицины, расскажут о необычных случаях в своей практике.

А вдруг это ваша судьба?

Присоединяйтесь к акции "ПОРА ДОМОЙ"!

Совместно с благотворительной организацией "ЗООшанс" дан старт проекту "Пора домой". Участниками его стали подопечные, спасенные волонтерами "ЗООшанса" и Ассоциации зоозащитных организаций от гибели, и у каждого из четвероногих своя нелегкая история. Благодаря акции 25 апреля прямо на выставке можно будет выбрать себе преданного друга и получить консультации от "ЗООшанса" по всем интересующим вопросам. Это прекрасная возможность лично познакомиться с участниками проекта и обрести нового благодарного члена семьи.

Новоиспеченные хозяева не останутся без внимания и уйдут не с пустыми руками – каждый получит в подарок "набор юного кото- или собаковладельца". Он содержит все необходимое для того, чтобы на начальном этапе пребывания в семье питомец и его хозяин не испытывали затруднений. Кроме того, волонтеры обеспечат полную информационную поддержку по вопросам содержания и ухода.

Все три дня работы выставки "МирЗоо" с 23 по 25 апреля на стендах "ЗООшанса" и Ассоциации зоозащитных организаций будет предоставляться полная информация о помощи бездомным животным и пошаговые инструкции по спасению "братьев наших меньших", оказавшихся в беде.

Познакомиться со всеми питомцами, которые участвуют в акции "Пора домой", можно на сайте выставки

Основная задача выставки – повышение в обществе социальной ответственности перед животными, формирование культуры содержания и ухода за питомцами.

КАК ПРОХОДИЛА НАША ПРОШЛАЯ ВЫСТАВКА, СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Генеральный партнер выставки – ООО "Ветторгпартнер".

Главный информационный партнер выставки – сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Zoobazar.

Официальный информационный партнер выставки – Клуб любителей домашних животных GREEN.

Ждем вас с 23 по 25 апреля 2021 года в Футбольном манеже по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 20/2!

Сайт выставки http://mirzoo.by

Контакты организаторов: +375 29 625-71-25, +375 17 342-20-50

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