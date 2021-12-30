Селиверстов: важно подарить всем детям радость в предпраздничные дни

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" стала в Беларуси доброй традицией, которая объединяет множество неравнодушных людей, готовых помочь детям, оказавшимся без внимания родителей, а также подарить минуты радости в предпраздничные дни. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов, который посетил ГУО "Детская деревня "Истоки", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минфина.

"В этот день каждый ребенок ждет волшебства и подарков, без которых не бывает Нового года. И для нас, взрослых, самая большая радость, когда дети счастливы и улыбаются. В детскую деревню "Истоки" представители Министерства финансов приезжают уже не первый год и не только в канун Нового года, но каждое посещение этого места для нас особенное. Мы рады привносить в жизнь детей чувство праздника, создавать поводы для хорошего настроения", - сказал Юрий Селиверстов.

Представители министерства подарили воспитанникам акустическую систему, компьютеры, настольные игры и игрушки. Чтобы Новый год стал для детей по настоящему волшебным, Министерство финансов организовало им путешествие в сказку - в Беловежскую пущу к самому главному Деду Морозу.

"Замечательная акция "Наши дети", инициированная Президентом, находит огромную поддержку у множества неравнодушных людей. Все ее ждут, ведь этот праздник нужен взрослым не меньше, чем ребятам. В Год народного единства такая акция еще и подчеркивает нашу сплоченность в желании помочь тем, кто нуждается в особой заботе больше всех - нашим детям. Праздник - это дополнительный повод напомнить им, что чудеса случаются", - отметил министр.

Благотворительная акция "Наши дети" проходит по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-