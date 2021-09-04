"Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители агрогородка Тихиничи и работники одноименного сельхозпредприятия Рогачевского района Гомельской области сегодня приехали на экскурсию во Дворец Независимости в Минске. Не просто так, а по личному приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко, который 13 августа побывал в этом агрогородке, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, сегодня не министры и дипломаты, и даже не глава государства, хозяева одного из главных символов белорусской независимости и суверенитета. Их место заняли простые люди из Тихиничей, в том числе благодаря труду которых создается народное благосостояние - основа для сильной экономики, без которой невозможна и сама независимость в ее истинном понимании.

Инженер-механик, продавец, повар, бухгалтер, тракторист-машинист, оператор машинного доения, животновод, агроном, электрогазосварщик, учитель, социальный работник... Это далеко не полный список профессий нескольких десятков посетивших Дворец Независимости жителей агрогородка. В зале торжественных церемоний от имени главы государства их тепло приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

До этого они с неподдельным интересом рассматривали интерьеры зала, где есть и копия Слуцкого пояса, и почетные знамена времен БССР, и картины, подаренные в разные годы Президенту Беларуси, и даже живые лимонные и апельсиновые деревья.

Пресс-секретарь напомнила, что ранее в Тихиничах по поручению Президента уже организовали концерт с участием белорусских артистов, а посещение дворца - это продолжение дружбы с главой государства. "У него действительно остались потрясающие впечатления от посещения Тихиничей. Мы все постоянно вспоминаем. Это такой райский уголок. Мы ненадолго приехали, но, действительно, ваш край нам запомнился. Президент в курсе, что сегодня вы здесь", - сказала она.

Наталья Эйсмонт отметила, что Александр Лукашенко совсем не любит, когда Дворец Независимости называют его рабочей резиденцией, и именно по его поручению несколько лет назад этот объект открыл двери для экскурсий.

Далее по законам жанра последовал интересный и обстоятельный рассказ об истории создания и благоустройства Дворца Независимости, его интерьерах, знаковых событиях, которые проходят в этих стенах.

Наталья Эйсмонт о особо отметила, что во дворце все сделано руками белорусских граждан, и в основном из отечественных материалов. "Это тоже было жесткое требование Президента - здесь должно быть все белорусское", - сказала она.

Зеленый зал, где проходили многочасовые переговоры в Нормандском формате, Каминный зал для официальных встреч, залы государственных наград и для проведения республиканских совещаний, зимний сад, музей подарков... В обширную экскурсию вошли все узнаваемые места дворца, из которых теперь и жители агрогородка Тихиничи увезут домой частичку атмосферы, а главное - души, вложенной в это монументальное творение его создателями. Ну и, конечно, как без многочисленных фотографий и селфи.

В числе гостей Дворца Независимости сегодня был и электрогазосварщик Сергей Мардиросян с семьей. Он рассказал, что в Беларусь они приехали из Донбасса в 2014 году как раз в самый момент активных боевых действий. "Приехали сюда с одним пакетом вещей. У нас ничего не было за душой. Убегали от войны - бомбежек, пушек, танков, беспорядочной стрельбы. В тот момент там было действительно страшно. Гибли дети, мирные жители", - рассказал он.

Сейчас уже семья 7 лет живет в Беларуси. "Это уже наша Родина вторая. Нас здесь хорошо приняли. У меня и работа, и учеба (я высшее образование получаю), ребенок учится. Главное - спит спокойно, не вздрагивая", - сказал Сергей.

Особые впечатления у него остались от посещения Зеленого зала, который стал судьбоносным в выработке Минских соглашений: "Прямо буря эмоций. Если бы не было этих переговоров, у нас бы не было хотя бы шаткого мира там сейчас".

Сергей Мардиросян поблагодарил Президента за особый указ, возможность для таких беженцев из Украины получить гражданство Беларуси: "Подали уже документы. Будем в ближайшее время гражданами".

Не одобряет он и сложные события прошлого года, когда в Беларуси пытались организовать цветную революцию. "За этим всем следили непосредственно. Я как свидетель событий в своей стране многим людям, с кем общался, всегда говорю: ребята, это вам не нужно! Просто не нужно! Это страшно. Это приведет опять же к страшным беспорядкам. Это обычная революция, сценарий, который везде есть. Я негативно к этому отношусь. Я хочу просто спокойствия. Беларусь мне, моей семье дарит спокойствие и какой-то взгляд в будущее. Это очень важно для семьи", - подчеркнул Сергей.

Дворец Независимости он описал такими словами, как произведение искусства и шедевр. "Я не видел ничего подобного еще нигде и никогда. Мы смотрели на Youtube какие-то ролики, но то, что сейчас реально видим, - это что-то невероятное. Положительных впечатлений масса", - сказал житель Тихиничей.

С позитивными эмоциями из дворца сегодня уехали Анатолий и Наталья Выдронок, которые приехали в Минск с дочкой Софьей. Глава семейства - тракторист-машинист, а супруга в декретном отпуске.

"Сделали кучу фотографий. Запомнилось, что все это сделано белорусскими людьми, что это все наше. Очень приятно, что нас так встретили, рассказывают все подробности. Это очень интересно, цепляет. Все красиво сделано, прямо душа радуется. Очень рада, что мы приехали сюда", - поделилась Наталья.

"Все красиво. Нравится. Просто приятно здесь находиться. Чувствуется атмосфера этих залов. У каждого есть своя изюминка", - добавил Анатолий.

Будет чем поделиться с подругами в плане ярких воспоминаний и у юной Софьи. "Это для меня неожиданно и интересно, позитив какой-то", - сказала она.

В августе Александр Лукашенко не только посетил сельхозпредприятие и физкультурно-оздоровительный комплекс в самом агрогородке, но и пообщался с местными жителями. Повод для приезда был глобальнее - посмотреть, как на примере этого агрогородка реализуется проект "Деревня будущего" по развитию и благоустройству таких сельских населенных пунктов.

Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень.

За последние два года в Тихиничах обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты, озеленили и благоустроили территорию агрогородка. Также была усовершенствована производственная сфера предприятий коммунальной собственности. Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в "деревню будущего" продолжится до 2025 года.-0-

ФОТОФАКТ: Во Дворце Независимости выставили подаренную Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября