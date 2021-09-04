ФОТОФАКТ: Во Дворце Независимости выставили подаренную Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости выставили подаренную Александру Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября во время общения с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, которые сегодня прибыли на экскурсию во Дворец Независимости.

"Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента", - рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию.

Она отметила, что девушка около полугода работала над этой картиной, которую в итоге было решено преподнести в подарок главе государства. Александр Лукашенко поручил разместить ее во Дворце Независимости.

Отвечая на вопросы журналистов 1 сентября, глава государства подчеркнул, что самые ценные для него те подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему на день рождения подарили эту картину. "Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился подробностями Президент.-0-