Семь медалей первенства Беларуси по гиревому спорту завоевали атлеты университета МЧС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями и призерами первенства Беларуси по гиревому спорту среди юниоров и юниорок стали курсанты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Спортивные состязания прошли Бобруйске. В них приняли участие более 50 атлетов из Беларуси. Золотые медали в личном зачете в упражнении "толчок" и "рывок" гири завоевали курсанты МЧС Елизавета Попко (весовая категория до 70 кг) и Илья Зиновьев (весовая категория до 100 кг).

Кроме того, будущие спасатели Дмитрий Александров (весовая категория до 90 кг) и Андрей Каллаур (весовая категория до 75 кг) стали серебряными призерами состязаний, а у курсантов МЧС Сергея Арцишевского (весовая категория до 90 кг), Алексея Мулярчика (весовая категория до 75 кг) и Артема Прокопчука (весовая категория до 80 кг) бронзовые медали.

По итогу первенства страны по гиревому спорту среди юниоров и юниорок у атлетов Университета гражданской защиты МЧС семь медалей, две из которых золотые.-0-