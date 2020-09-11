Семашко и Каранкевич обсудили с главой "Газпрома" вопросы сотрудничества

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Информацию об этом распространила пресс-служба российского газового концерна, сообщает БЕЛТА.

"Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - отметили в "Газпроме".

Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года. 14 февраля 2020 года подписан протокол между правительством Беларуси и "Газпромом" о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.-0-