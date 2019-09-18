Семейный капитал в $10 тыс. предоставят при рождении третьего ребенка до конца 2019 года

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный капитал в $10 тыс. предоставят семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка до 31 декабря 2019 года. Такая информация размещена в комментарии Министерства труда и социальной защиты к указу №345 "О семейном капитале", сообщает БЕЛТА.

Лукашенко продлил действие программы семейного капитала на 2020-2024 годы Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, с базовым размером на 1 января 2020 года Br22,5 тыс.

Семейный капитал в таком размере предоставят и в том случае, если обращение за ним последует после 1 января 2020 года. При этом необходимо помнить: срок обращения за назначением семейного капитала - 6 месяцев после рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующего ребенка.

Порядок назначения и распоряжения средствами семейного капитала после 1 января 2020 года определяется в соответствии с нормами указа по двум программам семейного капитала. Таким образом, право на досрочное распоряжение средствами по дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал которым назначен по программе 2015-2019 годов.

Размер и реализация права на семейный капитал

С 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года.

Начиная с 1 января 2021 года размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен для сохранения его покупательной способности. Новый размер семейного капитала будет действовать в течение календарного года.

Семейный капитал будут предоставлять в размере, действующем на дату рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

Средства будут размещаться во вклады (депозиты) "Семейный капитал" в ОАО "АСБ Беларусбанк".

Право на семейный капитал можно реализовать только один раз. То есть если семейный капитал уже был назначен по программе 2015-2019 годов, то права на его назначение в период 2020-2024 годов не будет.

Порядок и условия предоставления семейного капитала

Граждане могут обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы за назначением семейного капитала не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а за распоряжением средствами - по их выбору либо по месту его назначения либо в соответствии с их регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

В случае пропуска срока обращения за назначением семейного капитала (в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей) местный исполнительный и распорядительный орган вправе восстановить его с учетом конкретных обстоятельств.

При определении права на распоряжение средствами семейного капитала состав семьи определяется на дату подачи заявления.

Те, кому было предоставлено право на распоряжение средствами семейного капитала, могут использовать их в отношении любого члена семьи, указанного в решении о распоряжении.

Досрочное использование средств семейного капитала

Досрочное использовать средства семейного капитала можно на строительство (реконструкцию) или приобретение домов и квартир для семьи, состоящей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования; получение платных медицинских услуг (выполнение сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии), в том числе на стоматологические услуги.

Распоряжение средствами семейного капитала по истечении 18 лет

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением которого семья приобрела право на назначение семейного капитала, средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи, услуг в сфере социального обслуживания, а также для формирования накопительной пенсии матери или мачехи в полной семье, родителя - в неполной или усыновителя (удочерителя).

Средства семейного капитала, в том числе начисленные проценты за период размещения в банковские вклады (депозиты) "Семейный капитал", наследованию не подлежат и освобождаются от подоходного налога, на них не может быть обращено взыскание.-0-