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16 ноября 2020, 17:05

"Семена будущего" впервые в Беларуси в формате онлайн. Итоги глобальной программы Huawei

Seeds for the Future была основана в 2008 году. Программа Huawei направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний.

В число участников попадают лучшие представители более 500 ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями. За все время действия Seeds for the Future программу прошли более 30 000 человек из 126 стран мира.

Каждый год после конкурсного отбора талантливые молодые специалисты из разных университетов Беларуси отправляются в Китай на стажировку, включающую обучение и посещение достопримечательностей.

Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь неоднократно отмечал, что руководство компании всегда уделяло особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. Проект "Семена будущего" является флагманом мировой деятельности по корпоративной социальной ответственности Huawei, в него компания вкладывает больше всего средств и в дальнейшем будет продолжать инвестировать.

Несмотря на пандемию, Huawei продолжает обучать специалистов в сфере ИКТ. В 2020 году программа "Семена будущего" впервые прошла в Беларуси в онлайн-формате, что позволило увеличить количество участников до 30 человек.

В этом году в программе приняли участие 8 университетов: БГУ, БГУИР, БГАС, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГУ им. Янки Купала, МГУ им. Кулешова, ВГТУ и ПГУ. Многие выпускники перечисленных учебных заведений работают в белорусском офисе компании Huawei. На протяжении пяти дней участники проекта Seeds for the Future знакомились с новейшими технологическими тенденциями, путешествовали в формате онлайн по Пекину, слушали мнение экспертов, а также постигали особенности технологии 5G.

По итогам программы блестяще справились со всеми требованиями и прошли сертификацию 26 её участников. Наиболее успешные из них поделились своими впечатлениями об участии в Seeds for the Future. Возможно, их истории вдохновят других студентов на новые свершения.

Всеволод Милошевский, 4 курс БГУ:

"Я узнал о программе Seeds for the Future от своего преподавателя. Забавно, что я пропустил именно его лекцию, чтобы посетить презентацию. Изначально я представлял проект "Семена будущего" как своего рода курсы с различной домашней работой и однообразными лекциями. В действительности же участнику, наряду с обязательными курсами, предоставляется возможность выбрать себе направления и изучать то, что интересует именно его.

Свобода во времени также является плюсом – изучай в любое время, главное – успеть до окончания программы. Формат онлайн получился довольно комфортным, особенно в образовательном плане. Безусловно, приятнее было бы погрузиться в культуру Китая вживую, но в связи со сложившейся ситуацией организаторам нужно отдать должное за огромную проделанную работу по успешной адаптации программы в новый для всех формат. Хочу выразить благодарность компании Huawei и нашему куратору, которая помогала устранить все возникающие трудности и проблемы".

Павловский Алексей, 4 курс БГАС:

"В жизни может даваться возможность, которой ты можешь воспользоваться или же упустить её. А дальше уже твой выбор. Онлайн-формат "Семян будущего" позволил еще больше стереть границы между странами, участниками и охватить больший круг людей.

Лично для меня Seeds for the Future – это программа, объединяющая сотни студентов, которые преследуют одну общую цель: учиться, чтобы создавать. Мне очень понравилась подача информации – грамотная и понятная. Благодаря подробным лекциям и возможности задавать вопросы экспертам можно было узнать много новой полезной информации".

Анастасия Кузнецова, 4 курс БГАС:

"Если хочешь учиться, ничто не может этому помешать, а для победы в конкурсе нужно усердие и, конечно же, капелька удачи. Проект "Семена будущего" открыл для меня возможность получить новые знания в сфере информационных технологий и заниматься самообразованием на платформе Huawei. Я уверена, что в будущем полученные знания и сертификат помогут мне получить конкретное преимущество на рынке труда. Конечно, хотелось бы посетить Китай, но, учитывая ситуацию с пандемией, организаторы сделали все возможное для проведения программы онлайн. Темы были разнообразными, а спикеры интересными. Хочу сказать спасибо компании Huawei и лично нашему локальному координатору Качан Ольге за помощь в решении всех возникающих вопросов".

Николай Прохорчик, 4 курс БГУ:

"В декабре прошлого года представители Huawei проводили открытую лекцию у нас в университете, на которой в числе прочего рассказывалось о возможности участия в Huawei ICT Competition и программе Seeds for the Future 2020. Программа позволила получить первое представление о сфере ИКТ-технологий и более серьёзно задуматься о том, чтобы строить свою дальнейшую карьеру в этой сфере. Я познакомился поближе с деятельностью Huawei, с последними тенденциями в сфере ИКТ, прошел вводные курсы по 5G, Cloud Computing и AI.

Образовательная программа – это как раз тот случай, когда участие важнее победы. Меня очень мотивировало понимание того, что ты в любом случае получаешь полезные знания, способные помочь в дальнейшей работе или определиться с направлением, в котором захочешь работать и развиваться. Поскольку лекции в онлайн-формате мало чем отличаются от лекций в аудитории, а курсы на обучающей платформе позволяют изучать материал в удобное время и в удобном ритме, то всё решало личное желание узнавать что-то новое".

Александр Гузич, 2 курс БГУИР:

"Когда я узнал про проект, то даже поверить не мог, что однажды сам стану участником. В программе "Семена будущего" я увидел для себя отличную возможность, это был вызов самому себе. Ожидания от проекта были основывались на отзывах участников предыдущих лет и были очень высокими. В итоге они полностью оправдались. Интересная и насыщенная программа, знакомство с историей и актуальными направлениями ИКТ-сферы, а также новые друзья по всему миру – вот лишь малая часть того, чем являются "Семена будущего". Было захватывающе, хоть и на неделю, стать студентом проекта одного из мировых лидеров в ИКТ-сфере. Это незабываемый опыт, который мне очень пригодится в будущем. Спасибо за предоставленную возможность и яркие впечатления от компании Huawei!"

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