Сенатор: анализ обращений граждан помогает отслеживать тенденции в различных сферах

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ обращений граждан помогает отслеживать тенденции в различных сферах. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович по итогам личного приема, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вся поступившая информация по обращениям обобщается и детально анализируется. "Мы отслеживаем определенные тенденции. Если какой-то вопрос носит системный характер, будем вносить инициативы по изменению той или иной статьи закона, который регулирует данную сферу деятельности", - отметил Виктор Лискович.

Оперативно решать многие вопросы на месте позволяет практика привлечения представителей госорганов к приемам граждан, которые проводятся в Совете Республики. Благодаря такому формату люди на месте получают необходимые разъяснения. "Когда к нам поступают обращения граждан, то мы, не дожидаясь даты приема, направляем их в соответствующие госорганы для проработки и параллельно приглашаем представителей министерств, территориальных органов управления. Это позволяет быстро вникнуть в вопрос и уже по существу вместе с гражданином разобраться в той или иной жизненной ситуации", - рассказал сенатор.

Самое главное, чтобы эта работа приносила результат, подчеркнул он. "Если грамотно разобраться в сложившейся ситуации, гражданин получит ответ на свои вопросы. И даже если он будет отрицательным, человек должен убедиться, что в этот момент что-то сделать невозможно", - добавил Виктор Лискович.

По его словам, в Совет Республики поступают обращения со всех регионов страны по различной тематике. Помимо личных приемов граждан проводятся прямые телефонные линии, сенаторы выезжают в регионы. В ближайшее время Виктор Лискович планирует посетить Гродненскую область и провести прием граждан в Зельвенском районе.

Сегодня на прием к председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию пришли три человека. Один из них просил решить непростую ситуацию с шумным соседом. "В квартире надо мной ведется скрытая производственная деятельность, - рассказал он. - Обращался в различные инстанции, однако вопрос до сих пор не решен. Прошу посодействовать". Парламентарий пояснил, что есть механизмы, чтобы исправить ситуацию, однако сначала нужно зафиксировать этот факт. Заявителю были предложены возможные варианты.

Житель Солигорска попросил решить вопрос с трудовой пенсией. Мужчина считает, что получает меньше, чем положено. Представитель Министерства труда и социальной защиты пояснила, какие параметры учитываются при начислении ему пенсии. "Принимать индивидуальные решения в отношении вас законодательство не позволяет", - отметил Виктор Лискович. В то же время он пообещал учесть замечания заявителя.-0-