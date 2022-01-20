Сенатор: белорусское общество выступает против уничтожения традиционных основ жизни

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество выступает против уничтожения фундаментальных основ традиционного образа жизни, заявил БЕЛТА член Совета Республики Владимир Лукьянов.

"В числе самых обсуждаемых изменений Конституции - закрепление брака как союза мужчины и женщины. Эта мера исключит признание в стране однополых браков. Из ст.32 действующей Конституции не следует, что подобные союзы признаются незаконными. Указано, что женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги имеют равные права в семье, - сказал Владимир Лукьянов. - Брак как союз мужчины и женщины прописан в Кодексе о браке и семье. Его ст.12 уточняет, что брак - это добровольный союз мужчины и женщины".

Сенатор подчеркнул, что белорусское общество выступает против уничтожения фундаментальных основ традиционного образа жизни, в котором семья - залог продолжения рода и сохранения этноса. "Включение этого элемента в Конституцию не создаст конфликта среди белорусов, большинством общества выработана общая точка зрения на этот вопрос. Такая мера - заслон на пути глобальных внешних игроков, которые разрушают институт семьи и государства", - отметил он.-0-