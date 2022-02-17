Сенатор: государство должно определить, а СМИ - поддержать незыблемые ценности

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство должно определить, а СМИ - поддержать незыблемые ценности и свою историческую роль, тогда наше прошлое и настоящее невозможно будет отнять. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, который принял участие в итоговой коллегии Министерства информации.

"Средства массовой информации являются важнейшей частью жизни любого общества. Современная политическая жизнь также немыслима без активного участия СМИ, которые знакомят население с принятыми законами, политическими решениями. Именно благодаря им люди узнают о происходящих в мире изменениях, - сказал Виктор Лискович. - Однако с развитием интернета ориентироваться и разбираться в огромном количестве и объеме информации становится все труднее. Человек не всегда имеет возможность и желание проверить достоверность полученных сведений. Чаще всего обыватель считает такую информацию единственно верной, что порой способствует формированию ложных представлений, не имеющих ничего общего с истиной. Поэтому СМИ, во-первых, должны активнее работать в интернет-пространстве, быть оперативными и динамичными. А во-вторых, непредвзято и правдиво передавать идеи и информацию, чтобы помочь государству и гражданам в создании адекватной и полной картины мира и стать платформой для открытого диалога в обществе".

Сенатор подчеркнул: сегодня на международной арене происходит настоящая информационная борьба. "Наши оппоненты посягнули на историю, а некоторые группы людей всячески пытаются оправдать нацизм. В этом процессе как никогда велика роль СМИ. Чтобы не допустить искажения фактов в умах граждан, необходимо доступным языком, объективно рассказывать им об истории государства. Однако эта работа довольно сложна и подходить к ней нужно системно, - дополнил он. - Год исторической памяти, уверен, поможет нам всем разобраться в себе, обеспечит нравственную безопасность на ближайшие десятилетия, придаст веру и силы для прохождения выбранного исторического пути и сбалансирует традиции и инновации в белорусской модели народовластия. Государство должно определить, а СМИ - поддержать незыблемые ценности и свою историческую роль, следовать им, и тогда наше прошлое и настоящее невозможно будет отнять".-0-