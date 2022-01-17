Сенатор: историческая память - мост между прошлым, настоящим и будущим

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая память - мост между прошлым, настоящим и будущим, заявила БЕЛТА член Совета Республики Алла Смоляк.

"Сколько бы лет ни отделяло нас от Великой Отечественной войны, ее страшные, трагические события глубокой скорбью отзываются в наших сердцах. Ведь практически каждая белорусская семья ощутила на себе зверства нацистских преступников. Деревня Ола, сожженная нацистами вместе с почти 2 тыс. ее жителей, лагерь Озаричи, ставший настоящей фабрикой смерти, Красный Берег, в котором в годы войны располагался детский концентрационный лагерь. Эти и многие другие места трагедий - вечное напоминание о человеческой боли, нечеловеческой агрессии и жестокости", - сказала Алла Смоляк.

Сенатор подчеркнула, что сегодня находятся те, "кто пытается в угоду своим хозяевам стереть эти страшные страницы военной летописи, навязать нам, да и всему миру некие интерпретации военных событий, исказить правду. Все эти попытки должны и будут жестко пресекаться".

Именно на это нацелен подписанный Президентом закон "О геноциде белорусского народа". "Историческая память - мост между прошлым, настоящим и будущим. Ведь чтобы построить наше будущее, мы должны бережно хранить, оберегать историю, передавать грядущим поколениям правду о героическом подвиге предков, правду о тех преступлениях против человечества, которые вершились руками оккупантов и пособников нацистов", - добавила сенатор.-0-