Сенатор: не Беларусь виновата в том, что беженцы ищут лучшую долю на Западе

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точно не Беларусь виновата в том, что жители Ближнего Востока ищут лучшую долю на Западе, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Константин Дроздовский.

"Миграционный кризис сегодня не оставляет равнодушным ни одного человека. История показывает, что мы не в первый раз из-за геополитического расположения попадаем под удар. И, как всегда, держим его достойно. Миграционная проблема родилась не сегодня, и уж точно не Беларусь виновата в том, что жители Ближнего Востока ищут лучшую долю на Западе", - сказал сенатор.

По его словам, действия властей нашей страны, организаций, молодежи, Белорусского Красного Креста и просто неравнодушных людей по созданию человеческих условий для беженцев, лишенных крова, надежды и определенности, можно сравнить с подвигом. "Надеюсь, начало диалога приведет к цивилизованному решению проблемы беженцев в самое ближайшее время. Это первые шаги к развязке ситуации, которая сложилась вокруг Беларуси не только с миграционным кризисом, но и с ужесточением санкций", - отметил Константин Дроздовский.-0-