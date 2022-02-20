Сенатор: новеллы Конституции призваны содействовать правовому и социальному прогрессу общества

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новеллы Конституции призваны содействовать правовому и социальному прогрессу белорусского общества, заявил БЕЛТА член Совета Республики Валерий Полищук.

"Обеспечение мира и гражданского согласия, благополучия граждан - одна из базовых идей, закрепленных в новой редакции Основного закона. В числе изменений и дополнений Конституции, которые выносятся на республиканский референдум, - норма об исключении военной агрессии со своей территории в отношении других государств, что характеризует миролюбивую политику белорусского государства, отвечает общественным ценностям и идеалам, - рассказал Валерий Полищук. - Государство берет на себя обязанность проявлять заботу о ветеранах войны, обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Одновременно в число конституционных обязанностей вводится долг граждан на проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа. Год проведения республиканского референдума объявлен Годом исторической памяти".

Сенатор подчеркнул: закрепление на конституционном уровне положения о развитии атомной энергетики в мирных целях направлено на обеспечение мирного существования государства, его экономического процветания и благополучия граждан. "Мир и гражданское согласие гарантируются введением конституционной нормы о социальной ответственности каждого белоруса посредством внесения посильного вклада в развитие общества и государства. Обозначенные новеллы Конституции призваны содействовать правовому и социальному прогрессу белорусского общества", - констатировал он.-0-