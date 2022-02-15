Сенатор о предстоящем референдуме: важен и нужен голос каждого

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме важен и нужен голос каждого, заявил БЕЛТА член Совета Республики Сергей Анюховский.

"Ключевой тезис январского послания Президента - в центре внимания белорусского государства всегда был и остается простой человек, его благосостояние, здоровье, уверенность в завтрашнем дне, - сказал Сергей Анюховский. - Социально-экономическая политика Беларуси соответствует высоким международным стандартам. Наша страна - один из мировых лидеров по доле социальных расходов в структуре ВВП, включая затраты на оплату труда, выплату пенсий, создание новых рабочих мест и содействие занятости населения, образование и здравоохранение, социальную поддержку многодетных семей, малообеспеченных граждан, инвалидов".

Сенатор отметил, что референдум - важнейший институт непосредственной демократии. "Республика Беларусь - одна из немногих стран, в которой проводится всенародное голосование по изменению Конституции. Каждому гражданину нашей страны предоставлена возможность проголосовать и выбрать свое будущее и будущее своих детей в успешной и сильной стране. Важен и нужен голос каждого", - подчеркнул он.-0-