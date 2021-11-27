Сенатор: отвечать за проблему беженцев должны те, кто ее породил своей агрессией

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отвечать за проблему беженцев должны те, кто ее порождал и порождает десятилетиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики Олег Романов.

"Обсуждая проблему мигрантов на белорусско-польской границе, с моей точки зрения, необходимо поставить вопрос о глубинных причинах ситуации. По моему глубокому убеждению, корни проблемы - в агрессивной политике Запада как геополитического субъекта, которую он проводил и проводит на протяжении многих десятилетий и даже столетий. Это политика колониализма, а в современных условиях - неоколониализма. Когда под предлогом прав человека, демократии и другими благовидными лозунгами целые страны берут под контроль либо уничтожают их с целью разграбления или мести за политику, неугодную Западу, - сказал сенатор. - Например, такие развитые и процветающие страны, как Сирия и Ливия, были практически разрушены в войнах, развязанных странами НАТО, уничтожен их культурный, экономический, демографический потенциал".

То же самое, по словам Олега Романова, можно сказать об Афганистане, Ираке. "Мы видим, что именно оттуда идет огромный поток мигрантов, поток беженцев. Примерно представляя себе менталитет людей Востока, понимаю, что они не очень-то хотели менять свою страну пребывания. Они патриоты, они привязаны к своей земле. Но они вынуждены это делать, потому что в их стране гуманитарная катастрофа. Их детям негде учиться, им самим и их семьям негде лечиться. Часто нет чистой воды, пищи и медикаментов - всего того, что элементарно необходимо цивилизованному человеку. Именно эта ситуация стала подлинной причиной движения мигрантов в страны Европы для того, чтобы избежать ужасов разрушения и насилия, которые есть на их родине сейчас, - подчеркнул сенатор. - Разговоры о том, что Беларусь - причина конфликта на границе, это цинизм. Это совершенно сознательное искажение сути вопроса. Отвечать за эту проблему должны те, кто ее порождал и порождает на протяжении многих лет и десятилетий". -0-

Фото Максима Гучека