Сенатор: Польша делает все возможное, чтобы не допустить к границе гуманитарную помощь

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша делает все возможное, чтобы не допустить к границе гуманитарную помощь, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Эльвира Сороко.

"Неделю назад вместе с другими сенаторами и представителями Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста я побывала в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Мы привозили гуманитарную помощь и увидели, в каких условиях находятся мигранты. Это были первые дни их вынужденного противостояния на границе. Скажу честно: эмоции от увиденного не отпускают до сих пор. Маленькие дети, старики, женщины, среди которых есть и беременные, жили на улице, спали на земле при температуре ниже нуля градусов. Они нуждались в еде, питье, теплой одежде, лекарствах. Особенно больно было видеть матерей, которые, сидя на земле, держали на руках малышей. И люди на самом деле в отчаянии. Ведь это мирные жители, которые не сделали ничего плохого. Почему же Польша смотрит на них как на врагов и относится к ним как к врагам? А как же международные нормы, Конвенция о статусе беженцев, права человека и, в конце концов, элементарная человечность?" - задается вопросом сенатор.

По ее словам, беженцам страшно, поскольку им, безоружным и беспомощным, противостоит вооруженная польская армия. "Более того, когда отчаявшиеся люди попытались пройти на территорию соседнего государства, их встретили водометами и слезоточивым газом. Вот она - варварская политика коллективного Запада! Мало того: Польша делает все возможное, чтобы не допустить к границе гуманитарную помощь от других государств. В этой ситуации реальную поддержку беженцам оказывает Беларусь. Каждый день к белорусско-польской границе идут гуманитарные грузы с продуктами, теплыми вещами, предметами гигиены. В лагере беженцев в ТЛЦ работают волонтеры, дежурят медицинские работники. Я искренне горжусь белорусами, которые не остались равнодушными к чужой беде и делают все возможное, чтобы помочь этим людям, - отметила Эльвира Сороко. - Понятно, что при помощи оружия миграционный кризис не решить. Все, от кого зависит принятие решения, в самое ближайшее время должны сесть за стол переговоров и урегулировать этот вопрос. Я верю, что обязательно победит здравый смысл".-0-