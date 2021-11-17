Сенатор: пришло время Евросоюзу через диалог решать проблему на границе с Беларусью

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время Евросоюзу через диалог решать проблему на границе с Беларусью. Такое мнение БЕЛТА высказал член Совета Республики Владимир Котович.

"Со стороны белорусских властей и нашего народа немало сделано для поддержки беженцев на территории Беларуси. Ведь сильнее любой беды были и остаются вера и взаимопомощь. Вера в человеческое благоразумие, в победу милосердия, здравый смысл, который в конце концов должен взять верх в этой вакханалии, заложниками которой стали женщины, старики, дети. У белорусов на уровне генетической памяти запечатлены боль и страх от потерь, войн и кровопролитий. И вместе с тем дух нашего народа-победителя силен, закален стержень нашей независимости и веры в торжество справедливости. Вот поэтому наши люди никого не бросают в беде, стараются помочь и поддержать", - сказал Владимир Котович.

А в это время по всем границам Евросоюза наблюдается рост числа беженцев. Все это последствия действий США на Ближнем Востоке. "То, что мы наблюдаем на границе со стороны польских силовиков в отношении беженцев, нельзя назвать соблюдением норм международного права. Если бы польская власть с самого начала кризиса действовала в соответствии с общепринятыми процедурами, то до сложившейся ситуации дело бы не дошло. Этот кризис - всего лишь ширма для польских властей по сокрытию других проблем. Пришло время Евросоюзу решать проблему на границе с Беларусью, решать через диалог", - добавил сенатор.-0-