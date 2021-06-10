Сенатор: призывы к санкциям - это путь разрушения молодого белорусского государства

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к санкциям в отношении нашей страны - это путь разрушения молодого белорусского государства, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Марина Ильина, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"Считаю своевременным обращение депутатского корпуса нашей страны к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Эмоциональный фон после событий августа 2020 года не прекращается, но белорусы понимают, что конфронтация, призывы к штрафным санкциям в отношении нашей страны - это путь разрушения молодого белорусского государства, в основе которого лежит социальная политика, направленная на благосостояние человека, поддержку нуждающихся", - сказала сенатор.

По ее словам, данное обращение - это призыв белорусского народа к конструктивным переговорам и непредвзятой оценке сложившейся ситуации. "Белорусский народ хочет жить в мире и согласии со всеми странами на основе равноправных отношений. Вместе с тем белорусское государство должно принимать ответные меры с целью защиты своих интересов", - считает Марина Ильина.-0-