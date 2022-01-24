Сенатор: республиканский референдум - символ гражданского согласия в обществе

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский референдум - символ гражданского согласия в обществе, заявил БЕЛТА член Совета Республики Юрий Наркевич.

"Указом Президента определен день проведения референдума - 27 февраля, когда граждане Беларуси должны высказать свое мнение относительно того, поддерживают ли они изменения и дополнения Основного закона нашей страны. Беларусь как поистине демократическое государство делает это открыто, уважая мнение каждого гражданина. Очень важно, что референдум будет проводиться путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования", - рассказал Юрий Наркевич.

Сенатор подчеркнул, в ходе работы диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами и общения с людьми становится понятным, что жители нашей республики положительно оценивают предлагаемые изменения Конституции, гарантирующей развитие прав и свобод каждого гражданина с сохранением социальных гарантий.-0-