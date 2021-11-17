Сенатор: санкции не могут способствовать решению проблем

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции никогда никому не принесли ничего хорошего и не могут способствовать решению проблем. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики Валерий Полищук.

"Ситуация с беженцами на границе Беларуси и Польши - это всего лишь еще один элемент воздействия на нашу страну. От введенных санкций страдают ведь не политики, а простой народ. Санкции никогда никому не принесли ничего хорошего и не могут способствовать решению проблем. Сейчас Европейский союз уже угрожает новыми пакетами санкций и строительством пятиметровой стены, подумывает о полном закрытии границ с Беларусью", - сказал сенатор.

По его словам, в большей степени от этого пострадают обычные люди, торговля, малый бизнес. "Где хваленая европейская толерантность? По поручению главы государства беженцев, которые оказались на территории Беларуси, обеспечивают самым необходимым. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. А что они видят со стороны Польши? Сегодня главное - защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Ведь как никто другой белорусский народ не забыл ужасов войны, и эта память продолжает жить в наших детях и внуках", - отметил Валерий Полищук. -0-