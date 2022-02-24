Сенатор: участие в референдуме - вклад в формирование системы ценностей нашего общества

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Референдум - способ взаимодействия общества и государства. Этот механизм прямого волеизъявления позволяет каждому влиять на формирование нормативной базы. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валентин Байко.

"Белорусы смогут проголосовать за правила, которые впоследствии станут законом. Участие в референдуме по внесению дополнений и изменений в Конституцию Беларуси - возможность высказать свое мнение и внести вклад в формирование системы ценностей нашего общества. Мы не можем быть безразличными. Наша задача - решить, на каких принципах будет строиться белорусское государство", - поделился Валентин Байко.

Сенатор отметил, что белорусской Конституции менее 30 лет. И для нашего государства этот срок значителен. Вопрос о необходимости обновления Основного закона страны должен задать себе каждый белорус и найти свой ответ.

"Несомненно, изменения внутри нашего общества и в мире в целом происходят очень быстро. И именно поэтому созрела необходимость менять белорусское законодательство. А Конституция - его основа", - отметил Валентин Байко.

Сенатор заключил, что участие в конституционном референдуме - долг каждого. Не только перед белорусским обществом и государством. В первую очередь это долг перед самим собой, перед предыдущими и главное - будущими поколениями.-0-