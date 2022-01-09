Сенатор: в основе проекта Конституции надежные перспективы дальнейшего развития государства

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе проекта обновленной Конституции надежные перспективы дальнейшего развития государства, заявил БЕЛТА член Совета Республики Юрий Наркевич.

"Одно из самых ожидаемых событий 2022 года - референдум по Конституции Республики Беларусь. Сегодня мы видим, что к Основному закону прикован интерес всех членов общества. Примечательно, что власть, как и всегда, советуется с народом, предоставляя каждому человеку право высказать свое мнение", - отметил Юрий Наркевич.

Сенатор подчеркнул, что белорусским государством пройден нелегкий путь становления, развития и укрепления своих позиций. "Обновления и дополнения некоторых положений Основного закона направлены как на сохранение достигнутого, так и на собственный путь развития. Обновленная Конституция затрагивает все сферы нашей жизни, а в основе всего - благополучие общества и каждого гражданина страны, надежные перспективы дальнейшего развития", - отметил он.-0-