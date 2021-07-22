Сенатор: в ответ на фашистское отношение к беженцам Литва может столкнуться с активизацией радикалов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ответ на откровенно фашистские действия в отношении беженцев Литва может столкнуться с активизацией исламистских группировок. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Cовета Республики Феликс Яшков.

"Ситуация с гражданами Ирака, Сирии, других стран, вынужденными искать лучшей жизни в Европе и выбравшими для достижения своей цели перемещение через белорусско-литовскую границу, день ото дня становится все более тревожной. Жизнь в этих странах для многих миллионов граждан стала невыносимой именно благодаря действиям коллективного Запада, беспощадно "демократизировавшего" некогда вполне благополучные Сирию, Ирак, Ливию ракетными и бомбовыми ударами, применением самых современных средств ведения войны. Теперь Запад вполне закономерно пожинает плоды своих бесчеловечных действий, столкнувшись с огромным количеством людей, ищущих в Евросоюзе лучшей доли, ведь люди бегут от войны, голода, насилия", - отметил сенатор.

По его словам, беженцы направляются в Европу, веря в декларируемые европейцами постулаты о мультикультурности, терпимости, готовности помогать мигрантам и интегрировать их в свое общество.

"И мигрантам не важно, каким путем они стремятся попасть в Евросоюз - ставшим уже традиционным морским, или, например, через нашу границу с Литвой. И вот здесь начинает ярко проявляться талант наших западных соседей применять двойные стандарты. Создается впечатление, что для них мигранты, выбравшие традиционный путь, являются "правильными", которых надо спасать в море, размещать на своей территории, включать по возможности в различные программы. А вот те, которые попали в Литву с нашей территории, это уже как бы "неправильные" беженцы, - сказал Феликс Яшков. - Что мы в связи с этим видим? Абсолютно бесчеловечное отношение к людям, которые шли за помощью и над которыми литовские стражи границы издевались так, как это когда-то делали фашистские душегубы. Людей бьют, лишают воды и пищи, унижают их человеческое достоинство. Оказывая сильнейшее давление, пытаются добиться не соответствующих действительности показаний в отношении белорусских пограничников и в конечном итоге под дулами автоматов заставляют возвратиться на территорию Беларуси".

Сенатор считает показательным в этой ситуации молчание литовских официальных властей, многочисленных европейских властных и правозащитных организаций. "Красноречивое молчание. Но любая медаль имеет свою обратную сторону, и любое действие рождает противодействие. Не исключено, что в ответ на откровенно фашистские действия в отношении беженцев Литва может столкнуться с активизацией исламистских группировок, действия которых будут направлены непосредственно против жителей этой страны. Примеры терактов в европейских городах показывают, что мстят исламисты за настоящие и мнимые обиды очень жестоко. Не исключено и оживление деятельности в этой связи этнических преступных группировок, которые чаще всего специализируются на незаконном обороте оружия, наркотиков, совершении иных тяжелых преступлений. Очень не хотелось бы, чтобы так произошло. Но это зависит от самих литовцев", - подытожил Феликс Яшков.-0-