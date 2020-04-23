Сенаторы обсудили новации законодательства по защите интеллектуальной собственности

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Совершенствование положений Гражданского кодекса Беларуси об интеллектуальной собственности" прошел сегодня в онлайн-формате в Совете Республики. Мероприятие организовала Постоянная комиссия по законодательству и государственному строительству, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К дискуссии были приглашены представители госорганов, которые непосредственно участвуют в разработке законопроекта, а также представители судебного, адвокатского, научного и экспертного сообщества. "Вопросы интеллектуальной собственности стали предметом обсуждения нашей комиссии неслучайно. В настоящее время разрабатывается проект закона "Об изменении кодексов", большая часть которого посвящена изменениям в Гражданский кодекс. При этом раздел 5 кодекса, а именно "Интеллектуальная собственность", полностью излагается в новой редакции. Скоро этот законопроект поступит в парламент", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц.

По его словам, за более чем 20 лет действия Гражданского кодекса в законодательстве об интеллектуальной собственности произошли существенные изменения. "Все это потребовало системного пересмотра норм Гражданского кодекса, выполняющих роль фундамента национального законодательства об интеллектуальной собственности", - отметил зампредседателя комиссии.

В частности, уточняется перечень объектов интеллектуальной собственности, в который включены произведения, исполнения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений и породы животных, топологии интегральных микросхем. Называются случаи, когда лица не могут претендовать на признание в качестве авторов (соавторов) результата интеллектуальной деятельности. Здесь речь идет о лицах, не внесших личного творческого вклада, то есть оказавшие автору только техническую, консультационную, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат.

Закрепляется норма о том, что отсутствие запрета со стороны правообладателя не означает разрешение. Впервые в отечественном законодательстве предлагается закрепить презумпцию творческого характера деятельности, которая привела к созданию произведения. То есть в случае возникновения спора, является ли определенная работа объектом авторского права, отсутствие творчества при создании такого произведения должно быть доказано в судебном порядке лицом, ставящим под сомнение охраноспособность произведения.

Кроме того, предполагается увеличение срока действия исключительного права на произведение после смерти автора с 50 до 70 лет. Существенные изменения затрагивают нормы, посвященные охране фирменных наименований. В качестве субъекта права на фирменное наименование предлагается определить только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Право использования фирменного наименования другому лицу может быть предоставлено на основании договора франчайзинга. Статья, посвященная распоряжению секретом производства (ноу-хау), дополнена нормой, согласно которой такой договор должен предусматривать обязательства сторон по обеспечению конфиденциальности составляющих его сведений.

Активная дискуссия развернулась вокруг новой редакции статьи 1018 Гражданского кодекса о сроке действия свидетельства на товарный знак. Согласно проекту, срок действия свидетельства на товарный знак составляет десять лет и исчисляется с даты поступления заявки в патентный орган. "Но адвокатам и патентным поверенным ближе формулировка о сроке действия исключительных прав, а не о сроке действия свидетельства (то есть документа), которое всего лишь удостоверяет срок действия этих прав. Они за то, чтобы эту формулировку единообразно применять ко всем объектам, в том числе охраняемым на основе регистрации, а не только к товарному знаку, - пояснил Виктор Чайчиц. - Лицо приобретает исключительное право, распоряжается им, защищает его, но не охранный документ, который всего лишь является документальным подтверждением возможности реализовать защиту исключительного права, предъявив его любому третьему лицу или, к примеру, в суд. Исключительное право первично по отношению к удостоверяющему это право документу".-0-