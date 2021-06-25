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25 июня 2021, 16:26

Сенаторы одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот документ предусматривает корректировку Конституции в части проведения выборов депутатов парламента и местных Советов депутатов в единый день, а также продление каденции местных Советов депутатов 28-го созыва. Такое предложение обрело конкретные юридические формулировки в результате общенационального сбора инициатив по изменению Конституции", - заявил премьер-министр Роман Головченко.

По его словам, граждане направляли значительное количество предложений, содержавших мнение о целесообразности одновременного проведения выборов депутатов всех уровней. "Данная инициатива прошла высокопрофессиональную экспертную оценку Конституционной комиссии, поддержана Национальным собранием и по его ходатайству внесена главой государства в парламент. В этом контексте хочу особо отметить активную позицию наших сограждан, их неравнодушие к политическому будущему страны. И нет сомнений, что подобная инициатива, исходящая от людей, будет служить на благо Беларуси", - отметил премьер. -0-

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