Сенаторы приняли к сведению декрет Президента по вопросам размещения рекламы

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва приняли к сведению декрет от 6 июля 2021 года №3 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы", передает корреспондент БЕЛТА.

Документом внесены изменения в декрет от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства". Предусмотрено, что субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности в сфере рекламной деятельности размещают или распространяют наружную рекламу на установленном на основании разрешения местного исполнительного и распорядительного органа средстве наружной рекламы после согласования с ними ее содержания. На транспортном средстве - после согласования содержания с местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся владельцами данного транспортного средства.

Вместе с тем декретом предоставлено право размещать рекламу на транспортном средстве без соответствующего согласования, содержащую информацию о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном транспортном средстве перевозку пассажиров или грузов, его владельце, товарных знаках или знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ и услуг указанных лиц, продаже данного транспортного средства, номере телефона диспетчера такси.

Кроме того, Совету Министров предоставлены полномочия по определению порядка согласования содержания наружной рекламы на средстве наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве.

Совет Республики принял к сведению декрет от 22 июля 2021 года №4 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь". Документом внесены изменения в декрет от 20 марта 1998 года №3 "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь", предусматривающие частичную передачу функций главы государства, касающихся приватизации государственной собственности, правительству и местным органам власти. А именно, согласование эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Беларуси, проводится Советом Министров. Если акции находятся в собственности административно-территориальных единиц - областными и Минским городским исполнительными комитетами. Изменение порядка согласования позволит оперативно принимать меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий за счет привлечения инвестиций путем проведения дополнительной эмиссии акций.

Также сенаторы одобрили законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года".-0-