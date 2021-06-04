Сенаторы: востребованность крымского направления у белорусов будет возрастать

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Востребованность крымского направления у белорусов будет возрастать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец.

"Ситуация, вызвавшая необходимость организации белорусских авиарейсов в Крым, обусловлена закрытием своего воздушного пространства для нашей авиации рядом государств, в первую очередь Украиной. Сами украинские авиакомпании по известным причинам в Крым не летают - только российские. В условиях эпидемиологических ограничений, периодически вводимых различными государствами, востребованность крымского направления у белорусов будет возрастать, - уверен сенатор. - С учетом договоренностей, достигнутых недавно на встрече президентов России и Беларуси, авиаперелеты из Беларуси обеспечат удобную доставку наших граждан на крымские курорты, не нужно будет делать пересадку в России. Я бы приветствовал, если бы такие авиарейсы были организованы не только из Минска, но и из областных центров. То, что в Ялте круглогодично работает наш санаторий "Белоруссия", на высоком уровне оказывающий услуги по оздоровлению, также будет способствовать поддержанию достаточного пассажиропотока по крымскому направлению".

С тем, что белорусы оценят организацию авиарейсов в Крым согласен и член Совета Республики, директор Гродненского областного драматическиго театра Игорь Гедич.

"Сегодня мы четко понимаем, кто рядом с нами. Выбор белорусов - в отстаивании своих национальных интересов. И в этом плане потенциал Союзного государства Беларуси и России необходимо использовать в полной мере. Те солидарные, совместные действия, которые мы видим уже сегодня в решениях двух президентов, позволят нам выстоять и не допустить реализации планов наших недоброжелателей. Перечень санкций, которые абсолютно необоснованно, вразрез с международными правилами сегодня вводятся относительно нашей национальной авиакомпании "Белавиа", нелегитимны, находятся вне правого поля, - отметил сенатор. - Думаю, настало время принять политическое решение и всерьез оценить возможность организации полетов "Белавиа" в Крым. Уверен, простые люди оценят!".-0-