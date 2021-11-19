Сергеенко: мы нашли единые подходы в формировании проекта Конституции

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы проработали формулировки и нашли единые подходы в формировании проекта Конституции. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной задачей группы, которая была создана по распоряжению Президента буквально месяц назад, стала необходимость сформировать окончательную конфигурацию проекта Конституции - Основного закона, который будет работать долгие годы на созидание нашей суверенной республики, - отметил Игорь Сергеенко. - Проведено 6 заседаний рабочей группы, в которую вошли парламентарии, ученые, представители Конституционного суда, члены правительства. За это время были жаркие споры, дискуссии, прорабатывались формулировки по конкретным статьям. Это не исключало индивидуальной работы. Мы постоянно были на связи с главой государства: было несколько встреч с Президентом, где обсуждались конкретные статьи Основного закона. И именно Александром Лукашенко была указана необходимость внимательнее подойти к вопросу перераспределения полномочий Президента между другими органами государственной власти".

Глава Администрации подчеркнул, что сегодня уже сформированы единые подходы и проработаны формулировки. В результате изменения предлагаются в 77 статей Основного закона, преамбуле. Дополнительно планируется ввести новую главу, которая будет давать характеристику полномочий, формирования и статуса Всебелорусского народного собрания. "Впереди совместное заседание с Конституционной комиссией, которая формулировала проект Основного закона, - подчеркнул он. - Я думаю, к началу декабря мы выйдем на следующий этап - всенародное обсуждение".

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