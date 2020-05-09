Сергеенко: народ, не ценящий свою историю, не имеет будущего

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ, который не помнит и не ценит свою историю, не имеет будущего. Об этом заявил сегодня журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко подчеркнул значимость 75-летия Великой Победы, в честь которой сегодня прошел военный парад. "Мы не можем не чтить память. Народ, который не помнит, не ценит свою историю, не имеет будущего", - сказал он.

Праздничные мероприятия в столице и по всей Беларуси продолжаются. Глава Администрации Президента выразил уверенность, что они пройдут на достойном уровне, потому что проводятся для людей.

Он рассказал, что его отец Сергеенко Петр Михайлович прошел дорогами войны, два года на фронте: инженерная разведка, сапер. "Старший сержант. Три боевых ордена, медаль за отвагу. Боевые награды, которые остались от отца, я бережно храню в своей семье", - признался Игорь Сергеенко. Важно беречь такие свидетельства, которые говорят о подвиге простых солдат, офицеров, людей, которые сражались на оккупированной территории, ковали победу в тылу, работая на предприятиях, обеспечивая фронт, добавил глава Администрации Президента.

После парада Игорь Сергеенко вместе с заместителями главы Администрации Президента возложил венок и цветы к обелиску на площади Победы.

"Юбилей Победы - это великий праздник. Конечно же, он грустный, потому что мы сегодня скорбим по тем людям, которые пали за свободу, независимость нашей страны, по тем, кто погиб в огне, горниле войны. Но вместе с тем этот праздник жизнеутверждающий, торжественный. Сегодня прошел парад, состоялись торжества у стелы "Минск - город-герой", выступление главы государства. Тысячи горожан, гостей столицы пришли на этот праздник по зову души, по зову сердца", - отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента обратил внимание, что в семье каждого жителя страны в той или иной степени есть отметина войны. "У кого-то не вернулся с войны отец, сын. Погибли целые семьи, партизанские отряды. К счастью, живы ветераны Великой Отечественной войны, мы сегодня видели, что они присутствовали на празднике. Замечательно, что откликнулась наша молодежь, студенты многих вузов, приехали люди из регионов", - сказал он.-0-