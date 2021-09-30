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30 сентября 2021, 17:41

Сергеенко: настоящий наставник дает не только знания, но и передает свой профессиональный опыт

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящий наставник дает не только знания, но и передает свой профессиональный опыт, заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню учителя, во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я приветствую сегодня в этом зале всех тех, кто работает на ниве образования: ветеранов труда, которые долгие годы своей жизни отдали воспитанию поколений, и молодых, вступивших сегодня в профессию учителей, воспитателей, работников детских садов, школ, лицеев, гимназий, учреждений профессионального образования, преподавателей высших учебных заведений и всех руководителей учебных заведений, которые приехали из разных уголков нашей страны, из разных областей. Вы представляете сегодня разные коллективы, но вас объединяет одно - любовь к профессии, которая стала призванием на всю жизнь. Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем учителя. Сегодня, находясь в этом зале вместе с вами, вспоминаются школьные, студенческие годы - самые прекрасные, вспоминаются учителя, которые давали путевку в жизнь", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, настоящий наставник дает не только знания, но и передает свой профессиональный опыт. "Я уверен, что в этом зале собрались именно такие люди. Буквально месяц назад на педагогическом совете главой государства были поставлены новые, достаточно сложные, амбициозные задачи перед системой образования, которые нам предстоит решать вместе с вами. И я уверен, что вы эти задачи решите. Потому что ваша позиция, отношение к делу, стране проверены временем, в том числе и событиями прошлого года. И мы сегодня в свою очередь должны быть уверены в том, что будущее наших детей находится в надежных руках, в руках настоящих педагогов, наставников, учителей, преданных патриотов своей страны", - отметил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко также зачитал приветствие Президента.

Как отметила в свою очередь учитель русского языка и литературы гимназии №10 города Молодечно Светлана Русальская, она уже работает около 10 лет и не было ни дня, чтобы она разочаровалась в той профессии, которую выбрала. "Потому что каждый день приносит какие-то новые открытия. С современными детьми все время нужно двигаться вперед. Поэтому растем вместе с ними каждый день", - сказала она.

Воспитатель дошкольного образования Полина Сорокина уверена, что в процессе воспитания детей самое активное участие должны принимать родители. "Дети дошкольного возраста по своей натуре исследователи, они постоянно хотят узнать что-то новое. И нам, воспитателям, важно это поддерживать, помогать узнавать то новое и интересное, к чему они стремятся. С нашей стороны ведется взаимодействие с родителями. Важно проводить разные мероприятия совместно с родителями: экскурсии, походы в библиотеку, музыкальные, спортивные мероприятия. Это очень важно", - подчеркнула Полина Сорокина.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк напомнил, что на осенней сессии депутаты рассмотрят во втором чтении новую редакцию Кодекса об образовании. "Важнейший акцент кодекса, что самое главное - это воспитание, система ценностей - это то, что создает гражданина и патриота. И поэтому в нашем случае это не оторванный процесс от жизни, интересов нации и государства, а процесс, который будет позволять получать высококвалифицированные кадры, которые вместе с тем будут понимать, что у них есть страна, родина и ответственность перед этой страной. Вот это самое важное и фундаментальное", - констатировал парламентарий.-0-

Фото Максима Гучека

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