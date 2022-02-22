Сергеенко: новое поколение молодых ученых приходит в управление государством

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое поколение молодых ученых приходит не только в белорусскую науку, но и управление государством, становится во главе общественных организаций. Об этом заявил сегодня журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время проведения гранд-финала 11-го сезона конкурса "100 идей для Беларуси" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году организаторы предложили финалистам и гостям мероприятия масштабные интерактивные площадки. Среди них - открытый диалог "Сила Основного закона". В ходе дискуссии молодые разработчики смогли напрямую задать руководству страны интересующие вопросы, с учетом того, что по ст.51 проекта Конституции государство будет содействовать внедрению инноваций.

"Проект "100 идей для Беларуси" по поддержке творческого и научного потенциала молодежи известен далеко за пределами страны. Многие государства принимают и развивают наш позитивный опыт, - сказал Игорь Сергеенко. - Конкурс - один из самых действенных инструментов по выявлению талантливой молодежи. Что особенно приятно, эта молодежь становится во главе конвейера по поиску и развитию одаренных ребят. Всего за неполные 11 лет существования конкурса в его копилке тысячи идей и открытий".

С каждым годом, как отметил глава Администрации Президента, Белорусский республиканский союз молодежи стремится улучшить качество реализации проведения конкурса. "На рельсы поставлена работа по популяризации "100 идей для Беларуси", приведению партнеров, спонсоров, заинтересованных государственных и иных организаций. Площадка стала своеобразной экосредой с собственной атмосферой, включающей мастер-классы, тренинги, вебинары, платформы, медиаподдержку. Эта работа развернута по всей стране - масштабность и системный подход дают значимые результаты", - обратил он внимание.

"Во всем мире прорыв инноваций и науки - за молодыми. Сегодняшний участник конкурса прежде всего человек мыслящий, развивающийся, с пытливым умом. Конечно же, это настоящий патриот, своими предложениями желающий внести вклад в социально-экономическое, общественно-политическое развитие нашей страны и укрепление фундамента независимого государства - родной Беларуси. Я рад, что у многих это активно получается. Немаловажно, что новое поколение молодых ученых приходит не только в белорусскую науку, но и управление государством, становится во главе общественных организаций. Уверен, эффективность конкурса "100 идей для Беларуси" как социального лифта, продвигающего вчерашнего школьника, студента, аспиранта к вершинам науки, будет только нарастать. За вами тянется остальная молодежь страны", - добавил Игорь Сергеенко.-0-

Фото Оксаны Манчук