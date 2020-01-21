Сергеенко представил коллективу Минобороны нового руководителя и начальника Генштаба ВС

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко представил сегодня коллективу Министерства обороны нового руководителя Виктора Хренина и начальника Генерального штаба ВС Александра Вольфовича, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства.

"Глава государства особо подчеркнул, что оба назначенных руководителя знают жизнь армии не понаслышке, люди "одного калибра", как было сказано, - прошли все ступени от командиров взводов, ротное звено, батальонное и так далее. У них высокий уровень теоретической подготовки, - сказал Игорь Сергеенко. - У каждого колоссальный опыт командования частями и подразделениями, штабной работы. Профессионально подготовленные командиры, способные масштабно мыслить и организовывать служебную деятельность".

Виктор Хренин

Александр Вольфович

Глава Администрации напомнил, что Президент обозначил основные задачи, которые предстоит решать оборонному ведомству. В первую очередь необходимо поднять значимость войск, что предполагает сохранение и развитие кадрового потенциала, обучение личного состава. Важно повышение престижа военной службы. Будут практиковаться внезапные проверки в войсках - с отработкой учебно-боевых задач. "Подход к оценке вашей деятельности будет объективным, принципиальным и справедливым", - добавил Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Новый министр обороны подчеркнул, что приоритеты в работе останутся прежними: "Считаю, что Вооруженные Силы отвечают тем требованиям, которые предъявляются главой государства и народом, однако глубоко убежден, что нет предела совершенству. Основные усилия в своей деятельности сосредоточу на выполнении задач, поставленных Президентом. Прекрасно понимаю, что предстоит очень много изучить и многому научиться".

Виктор Хренин

Как сообщалось, 20 января Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Пост руководителя военного ведомства занял генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба. -0-

Фото Рамиля Насибулина