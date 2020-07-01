Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжение Президента "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения" будет воплощено в конкретных делах на благо жителей Беларуси. Об этом журналистам заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Администрация Президента старается постоянно быть в контакте с населением: проводит выездные приемы в регионах, прямые телефонные линии, рассматривает обращения и заявления граждан, собирает информацию из райисполкомов, облисполкомов. "Весь этот огромный массив информации проанализирован. Дополнительно был задействован мониторинг социологических служб и других институтов. И по поручению Президента было подготовлено данное распоряжение. В нем нашли отражение практически все направления: медицинское обеспечение, сфера услуг, ЖКХ, градостроительство, строительство дорог, немаловажные вопросы, связанные с социальной политикой, ценообразование, выплата зарплат", - отметил Игорь Сергеенко.

Он пояснил, что все прописанные в документе направления можно условно разделить на два блока. Первый - задачи, которые являются стратегическими для местной власти и правительства, и второй - первоочередные мероприятия, которые будут проведены в этом и следующем году, по развитию конкретных регионов, реализации конкретных программ.

"Планируется построить ряд объектов социального назначения, в том числе детские дошкольные учреждения, в нескольких городах - это Дзержинск, Солигорск, Заславль. Если говорить в целом по стране, это и вопросы развития Могилева, Полоцкого района, Пинска и многих других. Серьезное внимание будет уделено вопросам жилищной политики, выделения средств на строительство арендного жилья, жилья для военнослужащих, а также обустройства военных городков", - добавил Игорь Сергеенко.

Непосредственно Администрацией Президента совместно с Комитетом госконтроля будет организован мониторинг и контроль за выполнением распоряжения. Ежеквартальные доклады об этом будут на столе у главы государства. "Это распоряжение найдет отражение в реальных, конкретных мероприятиях на пользу наших граждан", - заключил Игорь Сергеенко.-0-