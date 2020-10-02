Сергеенко: программа на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в парламенте, где сегодня рассматривают вопрос о даче согласия на назначение Романа Головченко премьер-министром, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время правительству предстоит подготовить главе государства проект новой пятилетней программы, сформировать в соответствии с приоритетами социально-экономического развития целый комплекс госпрограмм и утвердить их на среднесрочную перспективу. Все эти документы должны быть направлены на решение главной задачи - обеспечение достойного уровня и качества жизни нашего населения", - отметил Игорь Сергеенко.

По его словам, за короткий период нахождения в должности премьер-министра Роман Головченко сумел "быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории нашего государства". "Не остались незамеченными его личные и деловые качества - искренний патриотизм, глубокая нацеленность на обеспечение суверенитета и независимости нашей страны, желание уйти от шаблонных методов управления устаревших форм работы. Это тот баланс профессиональных качеств, которые необходимы сегодня для руководителя экономического штаба страны в предстоящие годы", - считает глава Администрации Президента.

По его мнению, достичь этого без здоровой экономики, эффективного производства, организации кропотливой работы на внешних рынках невозможно. "Развитая социальная сфера, как неоднократно подчеркивал глава государства, является достоянием нашей страны, источником приумножения человеческого капитала. В этом направлении сделано немало, но предстоит сделать еще больше, основываясь на сбалансированности экономического развития и с учетом мнения общества. Полагаю, что с этими задачами правительство под руководством Романа Головченко справится", - резюмировал Игорь Сергеенко.-0-