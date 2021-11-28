Сергеенко: Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия. Такие нормы закреплены в обновленном проекте Конституции, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

"Центральная избирательная комиссия полагаем, что получит новое название. И в Конституции прописаны полномочия Центральной избирательной комиссии: какие избирательной кампании организует, в том числе и выборы делегатов Всебелорусского народного собрания, соответственно, парламентские, президентские, выборы в местные советы. Право выдвижения кандидатов в депутаты планируется наряду с трудовыми коллективами и гражданами в соответствии с законом будет предоставлено политическим партиям. То есть, определенные изменения. Единый день голосования - у нас уже решение принято соответствующим законом", - сказал Игорь Сергеенко.

Расширены полномочия Конституционного суда. "Конституционный суд будет проверять конституционность всех вопросов, которые выносятся на референдум, а также оценивать конституционность проведения выборов в парламент и выборов Президента. И появляется новая форма - это подача гражданином непосредственно жалобы в Конституционный суд. И Конституцинный суд вправе рассмотреть и дать ответ конкретному лицу по тому или иному вопросу", - отметил глава Администрации Президента.-0-