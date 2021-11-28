Сергеенко: в проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

"Предполагается дополнить ст.18 - Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. То есть, это говорит о миролюбивым характере белорусской внешней политики и это посыл, конечно, нашим внешним партнером", - сказал Игорь Сергеенко.

Также будет отражена еще одна из позиций с учетом развития атомной энергетики - использование атомной энергетики в мирных целях. "Вы видите сегодня какую волну поднимает Литва, в первую очередь, другие страны. И мы решили эту позицию тоже отразить, что наша энергетика развивается только в мирных целях, и станция развивается безопасно", - отметил глава Администрации Президента.-0-